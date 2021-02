Sandro Piccinini, il re delle sciabolate ha fatto ritorno a Sky. Due anni di pausa dopo aver salutato, convintissimo, Mediaset, chiudendo con la finale dei Mondiali di Russia. Niente telecronache a Sky. Bensì solo opinionista fisso nel Club della domenica sera, quello in onda dopo il posticipo, con Caressa alla guida, Bergomi e le delle giacche a mezzanotte.

Piccinini è molto legato alla città di Napoli, come ha ammesso in una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Amo questa città, mi manca tantissimo essere lì. Non vado a Napoli da diverso tempo e prima o poi dovrò ritornarci. Ho una vecchia passione per questa terra, a cui sono fortemente legato da sempre. Ringrazio tantissimo tutto l’affetto che i tifosi azzurri riversano nei miei confronti“.

Sandro Piccinini non si ferma alla sola città e ammette di avere una simpatia particolare il calcio Napoli:

“Non vedo l’ora di essere quanto prima allo stadio Diego Armando Maradona, è sempre stato bellissimo raccontare le gesta dei calciatori azzurri in questo impianto, sarà ancora più suggestivo adesso che ha cambiato il nome. Il San Paolo è stato dedicato al più grande di sempre, era doveroso, ci manco da tanto e presto ritornerò, per sentire l’affetto e il calore dei tifosi azzurri che sono unici“. Ha concluso Sandro Piccinini.

Ecco un video con le telecronache più emozionanti di Sandro Piccinini