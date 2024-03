Ismajli prossimo rinforzo del Napoli? L’entourage: “Si sta ancora negoziando affinché siano felici tutte le parti”

L’intermediario di Ardian Ismajli ha rivelato dettagli sul possibile trasferimento al Napoli del suo assistito.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il mercato calcistico è in fermento con il possibile trasferimento di Ardian Ismajli al Napoli nella prossima stagione. Serxhio Mezi, intermediario chiave nel negoziato, ha fornito interessanti aggiornamenti in un’intervista esclusiva a 1 Football Club su 1 Station Radio.

“Quanto c’è di vero nelle voci che vorrebbero Ardian Ismajli al Napoli? Posso dire che è da tempo che lavoriamo a questa operazione. C’erano altre squadre interessate, come Genoa e Sassuolo. Il calciatore, però, voleva fare uno step ulteriore ed ha deciso per gli azzurri. Posso dire che stiamo lavorando da gennaio. Sono un agente, ma in questo momento non sono proprio l’agente di Ismajli. Sono un intermediario che sta lavorando e che ha avuto l’autorizzazione per lavorare al trasferimento di Ardian. C’è un rapporto importante con il calciatore e con la sua famiglia. Stiamo lavorando molto e nelle prossime ore, o i prossimi giorni, potremo dirvi se ci saranno altri incontri”.

“È una operazione voluta anche dal direttore sportivo Meluso? Lo conosco bene. È stato lui a portare Isamjli allo Spezia. Posso dirvi che conosce molto bene le capacità di Isamjli. È un lavoratore, un difensore che dà l’anima in campo. Il calciatore che piace a tutti gli allenatori”.

“Quali sarebbero le cifre dell’affare? Di questo si potrà parlare in un altro momento. Si sta ancora negoziando affinché siano felici tutte le parti, dal giocatore alla società”.

“Quali sono le caratteristiche principali del difensore kosovaro? Può giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro, ma può essere impiegato anche davanti alla difesa in un centrocampo a cinque. Sono sicuro possa essere molto utile agli azzurri in una coppia di centrali al fianco di Rrahmani”.

“Sembra un calciatore dalle caratteristiche simili a quelle di Dendocker? Quel che posso dire è che il prossimo allenatore del Napoli potrebbe essere un tecnico che predilige una difesa a tre. Si tratterebbe di un nome molto conosciuto. Ismajli ha giocato, in passato, in una difesa a tre. Sarebbe adatto ad uno schema come questo”.

“La costanza è tra le doti migliori di Ismajli? Come dicevo prima, è un difensore che può giocare in tutti ruoli, sia in uno schema a tre che in uno schema a quattro. Non escludo nemmeno un possibile approdo alla Roma. Stiamo portando avanti dei discorsi anche con la Roma, anche se sarà da capire quale sarà il futuro sulla panchina de giallorossi. E’ un difensore che piace a De Rossi. La continuità di prestazione è la sua arma migliore, ma sa garantire il massimo per la squadra. Vanta anche una ottima esperienza in nazionale”.