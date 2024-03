Italiano prossimo allenatore del Napoli? ADL non vuole commettere lo stesso errore dell’anno scorso

Possibile avvicinamento del tecnico Italiano alla panchina azzurra mentre De Laurentiis si prepara a una decisione tempestiva.

Nei corridoi del calcio italiano si fa sempre più insistente il nome di Vincenzo Italiano come possibile prossimo allenatore del Napoli. Le voci che lo accostano alla squadra partenopea sono sempre più persistenti, tanto che alcuni esperti cominciano a ipotizzare che l’attuale tecnico della Fiorentina potrebbe essere la scelta definitiva per la prossima stagione azzurra.

Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, ha riportato le ultime indiscrezioni direttamente da Castel Volturno, sede degli allenamenti del Napoli. Durante il programma “Forza Napoli Sempre”, Tina ha rivelato che il presidente Aurelio De Laurentiis è determinato a non ripetere gli errori del passato, soprattutto in merito alla scelta dell’allenatore.

“Ciò che emerge dalle nostre fonti è che il presidente De Laurentiis non vuole commettere lo stesso errore dell’anno scorso,” ha dichiarato il cronista. “L’anno scorso si è perso tempo nella convinzione di poter trattenere Luciano Spalletti, e questo ha avuto conseguenze negative. De Laurentiis non ha ancora stretto alcun accordo con nessuno, ma è deciso a non perdere tempo quest’anno.”

Secondo le informazioni fornite da Tina, diversi sono i nomi che circolano per la successione sulla panchina azzurra. Oltre a Italiano, si è parlato anche di Antonio Conte, già contattato lo scorso ottobre quando il rinvio dell’esonero di Garcia ha reso incerto il futuro del club. Inoltre, il nome di Palladino è stato menzionato come una possibile opzione gradita a De Laurentiis, che sta valutando attentamente la disponibilità di vari tecnici.

“Il prossimo mese sarà cruciale per le ambizioni del Napoli e per definire il suo futuro in Europa,” ha aggiunto Tina. “Nelle prossime cinque partite, il destino della squadra azzurra nella corsa alla Champions League verrà deciso. De Laurentiis avrà quindi tutti gli elementi necessari per prendere una decisione ponderata riguardo all’allenatore e al direttore sportivo.”