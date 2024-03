Dendoncker ai margini: non giocherà più fino al termine della stagione

Il giocatore belga Leander Dendoncker si prepara a concludere una stagione da fantasma con il Napoli: solo 21 i minuti giocati.

Leander Dendoncker, uno degli acquisti più enigmatici del Napoli durante il mercato invernale, sembra destinato a concludere la stagione senza lasciare un segno tangibile. Con soli 21 minuti accumulati in campionato e nessuna influenza significativa sul gioco, il futuro del centrocampista belga sembra essere lontano dal club azzurro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Dendoncker non vedrà probabilmente più il campo fino al termine della stagione attuale. Il motivo principale? Nonostante non si tratti di un atteggiamento di dispetto, il giocatore è semplicemente fuori forma.

Il quotidiano campano ha sottolineato che il giocatore è rimasto ai margini, cercando anche consigli da parte dello staff tecnico su come poter essere impiegato in campo. Tuttavia, sembra che la sua mancanza di condizione fisica e di stimoli abbia influito pesantemente sulle sue prestazioni. Le poche occasioni in cui è stato schierato hanno apparentemente eroso ogni sua ambizione.

“È rimasto ai margini, si è anche intrattenuto per qualche minuto a colloquio sia con Calzona che con Bonomi, il suo vice, per capire in quale altro ruolo poter essere utilizzato. Non è una questione tattica, è una questione di condizione ma anche di stimoli. L’impressione è che le poche partite giocate fino a qui hanno sbriciolato ogni sua ambizione. Non solo il Napoli non vede l’ora che arrivi alla fine la sua stagione, ma anche il belga conta i giorni che mancano allo sciogliete le righe”.

Con il club azzurro che sembra non avere alcuna intenzione di riscattare Dendoncker al termine della stagione, sembra che il conto alla rovescia per il suo addio sia già iniziato. La situazione del giocatore belga sembra essere diventata sempre più difficile, con la sua partenza dal Napoli vista come un inevitabile epilogo di una stagione deludente.