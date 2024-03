Italiano prossimo allenatore del Napoli? Trombetti: “Sapete cosa mi dicono da Firenze?”

Il futuro dell’allenatore del Napoli sospeso tra speranze e perplessità: Vincenzo Italiano favorito, ma non tutti convinti.

Il calore dei tifosi partenopei si mescola all’ansia del cambiamento in vista della prossima stagione calcistica. Con le speranze di qualificazione alla Champions League in bilico, la dirigenza del Napoli potrebbe presto decidere di cambiare rotta sulla panchina, con Vincenzo Italiano, attualmente alla guida della Fiorentina, in cima alla lista dei desideri.

Francesco Calzona, attuale allenatore del Napoli, rischia di perdere il suo posto se non riuscirà a garantire la tanto ambita qualificazione alla Champions League. In questo scenario di incertezza, il nome di Vincenzo Italiano emerge come il principale candidato per guidare il destino dei partenopei nella prossima stagione.

Tuttavia, non tutti accolgono questa prospettiva con entusiasmo. Il professore Guido Trombetti, noto editorialista de Il Mattino e fervente tifoso del Napoli, ha espresso delle riserve riguardo alla possibile nomina di Italiano durante una recente apparizione televisiva su Televomero. Trombetti ha dichiarato: “A me Italiano non piace. Se deve venire Italiano, mi tengo Francesco Calzona. Sapete cosa mi dicono da Firenze? I miei amici fiorentini mi dicono che sia un allenatore fanatico, capace di buttare delle partite perché fedele al proprio credo calcistico”.

Mentre alcuni vedono in lui la figura ideale per portare freschezza e innovazione alla squadra, altri temono che il suo stile di gioco radicato possa non adattarsi alle esigenze del Napoli.