Data d’inizio del prossimo campionato di Serie A: la prima sosta a settembre

Il calcio italiano si prepara per la Serie A 2024-2025: ufficializzata la data d’inizio della prossima stagione.

Con il campionato attuale di Serie A che si avvicina alla sua conclusione, i tifosi italiani sono già proiettati verso il prossimo torneo calcistico, ansiosi di vedere cosa riserverà loro la prossima stagione. L’attuale stagione ha visto il Napoli lottare per difendere il titolo di campione, ma l’Inter è praticamente riuscita a strapparglielo di mano. Proiettiamoci dunque verso la prossima stagione con la notizia tanto attesa che è stata finalmente svelata: la data d’inizio del prossimo campionato di Serie A è stata ufficializzata.

Secondo quanto comunicato dal responsabile delle competizioni della Lega Serie A, Andrea Butti, il calcio italiano tornerà ad animare gli schermi televisivi e gli stadi dal 17 agosto.

La stagione non prenderà il via senza una breve pausa, poiché dopo le prime tre giornate di gioco si osserverà una sosta per dare spazio alle competizioni internazionali delle nazionali, come la Nations League. I fine settimana del 17-18 agosto, 24-25 agosto e 31 agosto-1 settembre saranno dedicati al calcio nazionale, prima che il campionato entri in pausa per le sfide internazionali.

Il calendario calcistico della prossima stagione presenta alcune sfide logistiche, come confermato da Butti. Con la nuova Champions League che si svolgerà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, la Serie A dovrà aspettare il sorteggio UEFA prima di organizzare la quarta giornata di campionato. Questa nuova disposizione potrebbe complicare il calendario delle partite, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio, quando si svolgono le fasi decisive della competizione europea.