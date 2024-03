Stramaccioni: “Corsa Champions? Napoli sfavorito. Ecco le due principali candidate”

L’analisi dell’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni sulla corsa Champions: Napoli sfavorito, Roma e Bologna candidate forti.

Andrea Stramaccioni, noto ex allenatore dell’Inter ora trasformatosi in opinionista sportivo e commentatore tecnico, ha espresso alcune considerazioni cruciali in merito alla corsa per ottenere un posto nella prossima edizione della Champions League. Le sue osservazioni, rilasciate ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, proiettano una luce di scetticismo sul Napoli, indicando altre due squadre come principali contendenti per le posizioni di rilievo.

“Roma e Bologna si ergono come le due principali candidate per assicurarsi un posto nella prossima Champions League”, ha affermato Stramaccioni, delineando un quadro competitivo che vede il Napoli in una posizione di relativo svantaggio. Tuttavia, l’ex allenatore non esclude la possibilità che altri club possano inserirsi nella contesa.

Analizzando il cammino delle squadre in lizza, Stramaccioni ha sottolineato le sfide imminenti che attendono sia la Roma che il Bologna. “I giallorossi affronteranno cinque scontri diretti nelle prossime sette partite, tra cui un cruciale confronto contro il Bologna all’Olimpico, oltre a una doppia sfida europea di grande rilevanza contro il Milan”, ha precisato l’opinionista.

Rispetto al Bologna, Stramaccioni ha evidenziato un calendario apparentemente più agevole e l’assenza di impegni extra-campionato, un fattore che potrebbe favorire la preparazione del team di Thiago Motta. Ma occhio alla perdita di Zirkzee, unica nota stonata.

“I rossoblù hanno forse a loro favore un calendario migliore, con tre scontri diretti e soprattutto l’assenza di impegni extra campionato, che consentirà a Thiago Motta di lavorare al 100% in settimana…Ma occhio perché ha perso Zirkzee”.