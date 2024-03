Lobotka verso il Barcellona, ma il Napoli corre ai ripari: ecco i due sostituti

Il Napoli prepara il terreno in vista di un possibile addio del centrocampista slovacco, Slanislav Lobotka: individuati i sostituti.

Il Napoli potrebbe presto dover fare i conti con un’importante perdita nel proprio centrocampo. Stanislav Lobotka, da tempo nel mirino del Barcellona, potrebbe dire addio alla squadra partenopea. Tuttavia, il club non è rimasto con le mani in mano e ha già individuato due possibili sostituti per il centrocampista slovacco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino due giocatori che potrebbero colmare il vuoto lasciato da Lobotka, nel caso in cui dovesse partire. Tra questi, Jerdy Schouten, olandese di 27 anni, è emerso come una delle prime scelte. Il centrocampista, con un’esperienza pluriennale nel campionato italiano grazie alla sua permanenza al Bologna, sembra essere un’opzione valida per il Napoli. Il suo ampio repertorio di gioco e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni lo rendono un candidato interessante per rinforzare il centrocampo partenopeo.

Inoltre, il Napoli sembra puntare anche su Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord. A soli 23 anni, Timber ha dimostrato di essere un giocatore versatile e talentuoso, capace di interpretare diversi ruoli nel centrocampo. Nonostante il suo costo non sia esattamente economico, intorno ai venti milioni di euro, il club partenopeo sembra essere disposto a investire per assicurarsi il giovane talento olandese.