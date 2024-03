Napoli-Barcellona, si scalda la pista Lobotka: fissato il prezzo per il regista

Il Barcellona è fortemente interessato a Stanislav Lobotka. Il Napoli avrebbe fissato il prezzo per lasciar partire il regista slovacco: almeno 50 milioni di euro. Presto nuovi contatti.

CALCIO NAPOLI – L’interesse del Barcellona per Stanislav Lobotka sembra essere più che una semplice voce di mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli avrebbe già fissato il prezzo per lasciar partire il proprio regista in caso di un’offerta concreta dai blaugrana.

Il prezzo di Lobotka

“La sensazione è che sia alto: almeno 50 milioni di euro per il regista che a novembre compirà 30 anni”, si legge sul quotidiano. Una valutazione importante per il calciatore slovacco, simbolo dello scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione.

Segnali di addio

Alcuni indizi lasciano pensare che Lobotka potrebbe realmente lasciare la maglia azzurra: “A Napoli sto bene, ma non so cosa mi riserverà il futuro”, aveva dichiarato di recente, lasciando aperta la porta ad eventuali novità per il suo futuro.

Il Barcellona c’è

Dall’ambiente catalano arrivano conferme sull’interesse per il centrocampista partenopeo. Secondo Mundo Deportivo, ci sarebbero già stati contatti tra l’agente di Lobotka e Deco, ds del Barcellona pronto a trattare alle giuste condizioni economiche.

Il Napoli detta le regole

Il club azzurro rimane saldo sulla propria posizione. Forte del contratto di Lobotka in scadenza nel 2027 (con opzione fino al 2028), sarà il Napoli “eventualmente a dettare le condizioni di un addio”, fissando un prezzo di partenza molto alto.

Nuovi contatti in arrivo

La trattativa per il passaggio dello slovacco in Catalogna potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane: “Se ne riparlerà a breve”, chiosa La Repubblica, lasciando presagire possibili sviluppi imminenti.

Il futuro di Lobotka resta dunque ancora incerto. Ma il Napoli sembra essersi già cautelato, valutando la possibile cessione del proprio faro di centrocampo a peso d’oro. Al Barcellona ora la decisione se affondare il colpo oppure cambiare obiettivo.