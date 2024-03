Napoli, due nomi per il dopo Lobotka: Schouten e Timber in pole

Il Napoli sta valutando le alternative in caso di addio di Stanislav Lobotka, corteggiato dal Barcellona. Jerdy Schouten e Quinten Timber i due profili seguiti.

CALCIO NAPOLI – Con il forte interesse del Barcellona per Stanislav Lobotka, il Napoli si sta già muovendo per individuare i potenziali sostituti dello slovacco nel caso in cui si dovesse concretizzare l’addio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino due profili.

Jerdy Schouten dal Bologna

Il primo nome è quello di Jerdy Schouten, centrocampista olandese di 27 anni in forza al Bologna. Lobotka è stato già seguito con interesse dal Napoli in passato: “Un centrale che può diventare riferimento e ispirazione – si legge – finito nella short list più recente”. Schouten vanta 96 presenze con i felsinei in quattro stagioni.

L’alternativa Quinten Timber

L’altro profilo attenzionato è quello di Quinten Timber, 23 anni, in forza al Feyenoord. Un calciatore duttile, capace di ricoprire vari ruoli in mezzo al campo e prodotto della solida scuola olandese del 4-3-3. Il suo costo si aggirerebbe sui 20 milioni di euro.

Lo scouting in Eredivisie

Non è un caso che il Napoli stia seguendo con interesse i campionati olandesi. Dal quartier generale di Castel Volturno arrivano spesso segnalazioni su talenti provenienti dall’Eredivisie, torneo molto apprezzato per la qualità dei suoi calciatori.

Un nuovo regista è prioritario

Rimpiazzare un leader tecnico come Lobotka non sarà semplice per il Napoli. Lo slovacco si è rivelato un perno fondamentale per il gioco della squadra, rendendone difficile la sostituzione. Ecco perché De Laurentiis e la dirigenza stanno muovendosi con largo anticipo per non farsi trovare impreparati.

Schouten e Timber rappresentano al momento i candidati principali per l’eredità di Lobotka in mezzo al campo. Ma il calciomercato estivo riserverà sicuramente tante altre suggestioni e opportunità per rinforzare il centrocampo del nuovo Napoli.