Inter su Lukaku anche il Napoli. De Laurentiis incontra gli agenti

Inter, anche il Napoli su Lukaku. Aurelio De Laurentiis incontra gli agenti dell’attaccante del Manchester United.







Conte, neo allenatore dell’Inter ha chiesto Romelu Lukaku. Il Belga di origini congolesi piace da tempo a Conte e i contatti tra la squadra di Milano e il Manchester United vanno avanti da tempo nonostante la richiesta iniziale di 90 milioni di euro. Secondo quanto riferisce la redazione sportiva di Radio Marte, su Lukaku oltre l’Inter è piombato il Napoli.

Gli azzurri avranno presto James Rodriguez e continuano a cercare un numero 9.

A De Laurentiis piace moltissimo Mauro Icardi, in uscita dall’Inter. Il Napoli sembra fare sul serio per Maurito, l’alternativa resta Duvan Zapata dell’Atalanta.

In queste ore La dirigenza del Napoli ha contattato gli agenti di Lukaku e ha chiesto informazioni sul calciatore.

La mossa di De Laurentiis è stata quella di chiamare gli agenti del belga dopo che avevano incontrato l’Inter.







Per ora non trapela nulla di particolare, se non un contatto, la pista più concreta per il nuovo numero nove del Napoli al momento resta Icardi.

L’azione del Napoli su Lukaku potrebbe essere una manovra di disturbo all’Inter per indurla ad abbassare il cartellino di Icardi, oppure potrebbe celare un concreto interesse per la punta della United. Nelle prossime ore se ne saprà di più