Il NAPOLI su ICARDI fa sul serio. Trattativa staccata da James

Icardi-Napoli, De Laurentiis vuole l'argentino. La trattativa per Maurito staccata da quella per James Rodriguez.







IL NAPOLI SU ICARDI

Il Napoli fa sul serio per Mauro Icardi, e qualche calcolo è stato fatto nelle ultime ore. Per esempio, una proiezione ingaggio da 10 milioni a stagione in attesa di entrare nel tema-cartellino (eventualmente) con l’Inter.

Icardi per il Napoli, scrive il corriere dello sport, è un discorso futuribile e futuristico che tiene obbligatoriamente (rigorosamente) conto della Juve.

ICARDI: LOTTA NAPOLI-JUVE

Agnelli e Paratici stanno facendo esattamente come De Laurentiis e Giuntoli, che la Juve sia su Icardi in divenire non ci sono dubbi neanche minimi. Per Sarri è il migliore attaccante d’area al mondo.

Agli amici più intimi Sarri racconta che Maurito dentro i suoi schemi sarebbe come minimo un terminale da 30 gol, non a caso nell’estate 2016 assistette al tentativo destinato al naufragio quando allenava i partenopei.

A quei tempi il Napoli aveva memorizzato l’addio di Higuain, destinato al bianconero, e De Laurentiis organizzò una disperata spedizione milanese per provare a sbloccare Icardi con la benedizione di Sarri.

Incontrò Wanda, non l’Inter, e finì lì perché l’Inter mai avrebbe aperto, la porta e neanche mezza finestra. Sarri si consolò con Milik – mica un brocco – ma evidentemente Maurito gli è rimasto in gola.

L’INTER SCARICA MAURITO

Icardi oggi vale 70 milioni, ed è impensabile che possa vivere un’altra stagione ai margini. Conte ha parlato con Wanda Nara spiegandole che libererà Icardi.

NAPOLI JAMES ARRIVA CON O SENZA ICARDI

Una cosa va ribadita, a scanso di equivoci: i ragionamenti del Napoli a fuoco lentissimo su Icardi non comprendono James Rodriguez. Operazione da chiudere a prescindere, avvertendo la necessità di prendere un altro attaccante (Lozano, Rodrigo, oppure Icardi).

Icardi è la classica storia-tormentone che fa del calciomercato una materia affascinante. Juve e Napoli continueranno a lottare in campo e sul mercato.







