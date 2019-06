Gonzalo Higuain peggior giocatore del 2019. Altro flop per il Pipita

Higuain peggior giocatore del 2019. L’argentino ha deluso sia al Milan che al Chelsea con Maurizio Sarri.







Gonzalo Higuain dopo il record di goal raggiunto con il Napoli non si è più ripetuto. Per il Pipita è iniziato un lungo ed inesorabile declino che lo ha portato ad essere il peggior giocatore del 2019.

Gattuso dopo la partenza del Pipita dal Milan, ha parlato di un giocatore perplesso, che ha cambiato totalmente atteggiamento quando ha capito che poteva non essere riscattato.

Sarri ha detto che Higuain ha sofferto il modo in cui era stato mandato via dalla Juventus. Le paure riguardo il futuro hanno finito per pregiudicare il suo rendimento in campo.

GONZALO HIGUAIN PEGGIOR GIOCATORE DEL 2019

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus condizionato la stagione di Gonzalo Higuain, facendogli vincere il premio: “delusione dell’anno”.

Secondo il portale Ultimouomo.it, Gonzalo Higuain è il peggior giocatore del 2019.

L’argentino ha deluso su più livelli: sportivo, ma anche umano. Abbiamo visto il Pipita scappare appena possibile, spegnersi in campo perché fuori le cose non andavano come voleva.

Higuain ha annaspato in un vortice di rabbia e fastidio che si è creato da solo, andando a rompere quanto di buono lo aveva portato ad essere il miglior attaccante della Serie A con il Napoli.

Quando la Juventus lo ha spedito a Milano, l’argentino si è sentito uno scarto, e vedeva solo il nero.

Higuain, non è mai stato un calciatore semplice e se questa complessità è stata per anni anche la sua forza, ad un certo punto è sembrata essere diventata solo un peso, più dei chili di troppo che si porta dietro.

Dal Milan alla maglia del Chelsea non è cambiato nulla. Gonzalo ritrova il suo maestro Sarri ma delude anche lui. La coppia vista in Inghilterra è lontana anni luce da quella di Napoli. L’empatia tra i due si è persa in terra di Albione.

Higuain è il peggior giocatore del 2019, mai premio è stato più appropriato per un giocatore che non è mai stato un leader, o propenso al sacrificio.







IL FUTURO DI HIGUAIN

Gonzalo Higuain è tornato in Italia, alla Juventus, ma Sarri ha deciso di puntare su CR7 come punta centrale. Il Pipita è stato ufficialmente scaricato, nel suo futuro potrebbe esserci la Roma.

La Juve ha fissato per il prestito è 12 milioni; l’ingaggio è di poco superiore a quello di Dzeko, che ha un anno in più del Pipita ed destinato all’Inter: 13 milioni lordi contro 11.