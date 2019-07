Pedullà: "Icardi, il Napoli ci prova. James vicino, Insigne in stand-by"

Pedullà riporta le ultime su Icardi al Napoli. De Laurentiis vuole cambiare rotta. James vicino, futuro di Insigne in stand-by”.







Per Mauro Icardi è sfida tra Napoli e Juventus. De Laurentiis ha cambiato strategia e punta a top player. Alfredo Pedullà ai microfoni di radio Marte, racconta le ultime sui movimenti del Napoli:

“Icardi guadagna troppo per il Napoli? spiega Pedullà, ad un certo punto De Laurentiis vuole cambiare rotta, lo ha dimostrato con Manolas e James. Icardi può essere un’opportunità, magari per luglio e non per agosto.

Se il Napoli vende un paio di giocatori e guadagna un tesoretto o la Juve cede Higuain, qualcosa può muoversi. I contatti ci sono stati e l’Inter non può permettersi di tenere così Icardi.

Zapata? Non ho novità. Balotelli? Nessuno in Italia offre i 4 milioni che vorrebbe lui. Immobile fuori dai radar del Napoli? Sì”.

Pedullà ha poi aggiunto: “Attaccante centrale? C’è prima da sfoltire un po’ la rosa. Più importante l’argomento centrocampista: arriverà sicuramente un giovane, Rog si avvicina al Genoa, in prestito, mentre prendono quota le piste Elmas e Almendra per il Napoli.

Veretout? Non è cambiato nulla. In questo momento, il Milan è sempre avanti, pur avendo preso Bennacer; la Roma prova a resistere e il Napoli è alla finestra.







Per James Rodriguez al Napoli c’è la volontà del giocatore, l’ansia da annuncio è importante ma non decisiva. Il futuro di Lorenzo Insigne? Situazione di stand-by, tutto assolutamente fermo.

Allan al PSG? I francesi stanno andando su altri centrocampisti. Non ho notizie di offerte gradite al Napoli”.