Chi fermerà l’Inter? Marotta scatenato piazza il quarto colpo

L’Inter è decisa a riprendersi lo scudetto nella prossima stagione, nonostante i problemi di debiti e la necessità di chiudere il mercato in attivo, la società nerazzurra continua a collezionare acquisti con ingaggi milionari. L’Inter ha già chiuso Lukaku in prestito dal Chelsea per 8 milioni di euro, a cui si aggiunge un ingaggio da 8,5 milioni di euro a stagione ma che al lordo non sono raddoppiati grazie al decreto crescita. Poi c’è l’acquisto di Onana che percepisce 3 milioni di euro a stagione. Asllani dell’Empoli guadagnerà ‘solo’ 800 mila euro a stagione. L’ultimo colpo ufficiale in casa Inter è Mkhitaryan che firmerà un biennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione.

Inter da scudetto

In casa Inter si sogna ancora l’acquisto di Dybala, che solo per il momento è stato messo in standby. L’argentino è conteso anche dal Milan, ma da Londra fanno sapere che Tuchel ha chiesto qualità ed ha messo nel mirino Dybala, svincolato dalla Juventus. L’argentino chiede un ingaggio tra gli 8 ed i 10 milioni di euro. L’Inter con Marotta ci sta pensando, dato che vuole ricucire lo scudetto sulla propria maglia, ma soprattutto andare avanti il più possibile in Champions League. Tra le prime quattro del campionato l’Inter è il club che si sta muovendo di più, ma anche il Napoli ha fatto due acquisti, mentre il Milan dopo aver sbloccato il rinnovo di Maldini è pronto a piazzare colpi importanti sul mercato, mentre in casa Juve attendono le ufficializzazioni per Di Maria e Pogba.

L’acquisto di Mkhitaryan a 33 anni a 4,5 milioni di euro a stagione, fa capire anche la disparità di forze in campo tra Napoli e Inter, dato che gli azzurri per Mertens, che ha due anni in più ma è fisicamente integro, non riescono a chiudere il discorso nemmeno a cifre più basse.