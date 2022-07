Galoppo gol esagerato col Banfield al Boca, espugna la Bombonera. Piace al Napoli – VIDEO

Giuliano Galoppo porta il Banfield alla vittoria contro il Boca Juniors, suo il primo gol in semi rovesciata, poi il 3-0 finale. Una prestazione davvero importante quella della squadra allenata da Javier Sanguinetti che ha espugnato la Bombonera lo storico stadio del Boca che fu anche di Diego Armando Maradona.

Galoppo: che gol in Boca Juniors-Banfield

Il gol di Galoppo al Boca Juniors è davvero fantastico, il centrocampista di 23 anni ha ricevuto un pallone dalla trequarti e senza nemmeno pensarci si è coordinato in semi rovesciata, segnando un gol magnifico. Galoppo è stato accostato anche al Napoli negli ultimi giorni. Il padre del giocatore ha spalancato le porte al club partenopeo, mentre il presidente del Banfield ha fatto sapere che il centrocampista non può essere più trattenuto in Argentina, perché tanti club europei lo stanno seguendo.

Il contratto di Galoppo con il Banfield scade a dicembre del 2023, il Napoli sta pensando di anticipare la trattativa già ad agosto dando un minimo indennizzo al club argentino. Il giocatore può arrivare in Italia dopo l’addio di uno tra Fabian Ruiz e Demme.

Galoppo ha caratteristiche importanti sia tecniche che fisiche, ma fino ad ora non ha giocato in un centrocampo a due, quindi Giuntoli e Spalletti dovranno capire se le sue caratterstihce da box to box siano buone anche per il modulo del tecnico toscano.