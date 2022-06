Galoppo manda messaggi al Napoli: “Mi piace l’Italia, valuto le offerte. Voglio fare un passo avanti”

Da ventiquattro ore il nome di Giuliano Galoppo è iniziato a circolare intorno al Napoli. I colleghi di AreaNapoli.it hanno scovato per primi la trattativa con il centrocampista argentino del Banfield che piace molto a Cristiano Giuntoli. Intervenuto a TNT Sport, il talento classe ’99 di Buenos Aires ha parlato del suo futuro: “Non posso dire che ci siano già offerte ufficiali per farmi lasciare il Banfield, dove mi trovo bene, ma voglio continuare a crescere e prenderò la decisione migliore per il mio avvenire”.

Il centrocampista desidera allargare gli orizzonti: “Sento la necessità di fare un passo avanti per la mia carriera. Se ci saranno offerte ufficiali, allora le analizzerò per decidere al meglio per il mio futuro”.

“Come giudico le voci che stanno arrivando in questi giorni dall’Italia? Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare tanto. Se ci saranno proposte, le valuterò tutte”, conclude Galoppo.