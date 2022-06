Galoppo al Napoli, Giuntoli ha una corsa preferenziale: le cifre

Giuliano Galoppo del Banfield viene seguito dal Napoli che sul calciomercato cerca un centrocampista da dare a Spalletti. In mediana la posizione di Demme è molto complicata, il giocatore ha chiesto la cessione e se dovesse arrivare un compratore il Napoli non si opporrà. Intanto il club non vuole farsi trovare scoperto anche perché sono tante le cessioni in agenda, da Politano a Petagna, passando per Fabian Ruiz. Poi ci sono i mancati rinnovi: Mertens non ha firmato e neppure Ospina, con il portiere colombiano molto distante oramai da Napoli nonostante Spalletti lo abbia chiesto espressamente. Nel capitolo cessioni c’è anche Petagna.

Così il Napoli per rinforzare la mediana pensa a Galoppo, centrocampista che può giocare sia in un centrocampo a due, sia in una linea a tre. Molto apprezzato per le sue doti fisiche e tecniche Galoppo viene seguito con attenzione da Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli ha una corsa preferenziale per il giocatore dato che conosce molto bene il padre del giocatore, avendoci giocato in squadra insieme. Proprio il padre del giocatore ha aperto le porte al Napoli, con parole al miele per il club azzurro. Il Napoli per Galoppo può arrivare ad offrire fino a 7-8 milioni di dollari per il 23enne che ha anche passaporto italiano, un dettaglio quest’ultimo da non sottovalutare in fase di calciomercato.