Demme chiede la cessione: un altro problema per il Napoli

Il calciomercato del Napoli si sta orientando soprattutto sulle manovre in uscita, con Diego Demme che vuole la cessione. Dopo aver acquistato Kvartskhelia e Mathias Olivera, piazzato il rinnovo di Juan Jesus ed il riscatto di Anguissa, il club sta provando a vendere alcuni giocatori. Uno di questi è sicuramente Diego Demme che non è assolutamente soddisfatto del minutaggio che gli ha riservato Spalletti nella scorsa stagione. Il giocatore tedesco voluto da Gattuso è già pronto a dire addio dopo appena una stagione e mezza in magli azzurra. Secondo Corriere dello Sport Demme piace al Valencia, allenato proprio da Gattuso, ma anche in Germania. Il quotidiano sportivo fa sapere che alla fine le strade di Demme e del Napoli si separeranno. Sicuramente non una buona notizia per la società che dovrà cercare di piazzare Demme al giusto prezzo visto che a gennaio del 2020 fu pagato 12 milioni di euro.

Napoli: il sostituto di Demme

Al momento sono tre i nomi che il Napoli sta valutando per la mediana: Svanberg del Bologna, ma soprattutto Tameze del Verona e Thorsby della Sampdoria, giocatori che hanno caratteristiche simili a Demme, ma che hanno una fisicità maggiore, quella chiesta a gran voce da Luciano Spalletti. Per il Napoli si fa anche il nome di Nandez del Cagliari, ma nel centrocampo a due di Spalletti troverebbe poco spazio.