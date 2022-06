Galoppo, il papà: “Il Napoli, è il sogno di tutti gli argentini: voglio vederlo con la maglia azzurra”

Il Napoli pensa a Giuliano Galoppo del CA Banfield per rinforzare il centrocampo, il papà Marcelino Galoppo, ha commentato la notizia ai microfoni di areanapoli.it:

“Per me sarebbe un sogno, se mio figlio potesse approdare in una squadra come il Napoli. Sappiamo tutti cosa rappresenti questo club in Argentina: per la sua storia, per Diego Armando Maradona, per tutti gli argentini che sono passati di lì negli anni… “.

Il papà di Galoppo sull’interesse del Napoli ha poi aggiunto.

“Giocare per quella squadra, sarebbe un sogno per chiunque. Il Napoli è una società di blasone e storicamente legata all’Argentina. Sarei molto felice di poter vedere mio figlio indossare la maglietta azzurra: speriamo che si possa fare. Mi auguro che Giuliano piaccia al Napoli al tal punto da convincerlo che un talento come il suo possa dare un grande contributo alla squadra partenopea. Sicuramente sarebbe qualcosa di molto bello”.

Ha concluso il papà di Giuliano Galoppo.



CHI È GIULIANO GALOPPO, IL CALCIATORE CHE PIACE AL NAPOLI

In queste ore, su radio mercato, era circolata voce di un ‘Mister X’ argentino nel mirino della Ssc Napoli di Aurelio De Laurentiis, il giocatore in questione sarebbe Giuliano Galoppo. A favorirne la trattativa con il Napoli sarebbe il rapporto personale tra suo padre (Marcelino Galoppo) e Cristiano Giuntoli. I due sono amici di vecchia data, hanno giocato insieme.

Centrocampista Banfield. Giuliano Galoppo ha giocato la maggior parte delle gare del suo club in Liga Profesional Argentina nel 2022. Collezionando 17 presenze, per un totale di 1395 minuti. É partito titolare in 16 di queste presenze, su 18 giornate, ed è entrato a gara in corso 1 volta.

L’ultima presenza di Galoppo in Liga Profesional Argentina risale al 19 giugno, gara in cui ha giocato 77 minuti con la maglia Banfield contro Tigre, nella vittoria per 1-0. Il centrocampista è attualmente al 10° posto, a pari merito, nella classifica cannonieri di Liga Profesional Argentina con 7 gol in questa stagione, ed è il migliore marcatore della sua squadra. Ha ricevuto 4 cartellini gialli.

É stato contro Central Córdoba SdE il 15 giugno che Galoppo ha segnato il suo ultimo gol, nella vittoria per 2-1. Ha aperto le sue marcature in questo campionato contro Sarmiento il 17 febbraio, avendo realizzato due reti nel pareggio 2-2.

La gara casalinga contro Barracas Central, il 24 giugno, sarà la prossima sfida di Liga Profesional Argentina per Banfield, che ha 19 punti e occupa l’8° posto.

Nell’ultima stagione con Banfield in Liga Profesional Argentina Galoppo ha collezionato 34 presenze, gare in cui ha segnato 7 gol e fornito 1 passaggio vincente.