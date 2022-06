Improta su De Laurentiis: “Contesto il suo comportamento con i tifosi. Critiche giuste se…

La distanza siderale che una parte sostanziosa della tifoseria vive con il presidente Aurelio De Laurentiis non è passata inosservata agli occhi di tanti addetti ai lavori. Una disaffezione che, di certo, non fa bene ad una piazza come quella di Napoli. Tra coloro che individuano delle colpe nell’atteggiamento del presidente c’è l’ex azzurro Gianni Improta che, dagli studi di Tele A durante la trasmissione “Tifo Azzurri”, parla così di Aurelio De Laurentiis: “Non dico che De Laurentiis non sia un bravo presidente o un grande amministratore, io contesto il comportamento con i tifosi. Inoltre credo che se hai un atteggiamento simile e i risultati veri non arrivano, allora le critiche sono più che giuste!”