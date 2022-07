Corriere: Spalletti e il mercato si preparano a cambiare il Napoli: Ecco chi va e chi resta

Con l’arrivo di Kvaratskhelia, annunciato ufficialmente il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a cambiare sulle fasce.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Con l’arrivo di Kvaratskhelia il Napoli di Spalletti si prepara a cambiare volto sulle fasce. Della rivoluzione tattica di Spalletti ne ha parlato l’edizione odierna del corriere del Mezzogiorno:

“È arrivato finalmente l’annuncio ufficiale per Kvicha Kvaratskhelia. Il conto alla rovescia per il suo impatto in casa Napoli è ormai pronto e ieri De Laurentiis gli ha dedicato anche una accoglienza poetica. Venerdì, alla partenza per il ritiro di Dimaro, Kvaratskhelia indosserà la maglia del Napoli dopo un lungo corteggiamento iniziato in pieno inverno con il lavoro dell’intermediario Christian Zaccardo”.

NAPOLI, RIVOLUZIONE SULLE FASCE

“Il Nuovo Napoli di Spalletti va verso un restyling della trequarti, soprattutto sulle fasce con un progetto nuovo.

Nasce veramente il Napoli «osimheniano», propenso a cercare la profondità, a lavorare di più sull’uno contro uno accettando anche il duello fisico.

In quest’ottica il rilancio di Lozano dopo un’annata condizionata dagli infortuni può essere un’arma importante, c’è anche il Mondiale.

Il Chucky è uno dei pochi azzurri che in inverno sarà in Qatar, salvo grosse novità a novembre partiranno solo Koulibaly, Olivera, Lozano e Anguissa. Serve ancora tanto tempo, c’è il mercato da attraversare e sta nascendo un nuovo Napoli“.

NAPOLI, CHI VA E CHI RESTA

“Elmas è il jolly, che può rappresentare una soluzione in varie zone sulla trequarti anche se sembra più a suo agio quando parte da sinistra, come fa in Nazionale.

Zielinski è il riferimento a cui affidare l’ordine e la qualità da trequartista alle spalle di Osimhen.

Deulofeu, se arrivasse al posto di Mertens, rappresenterebbe, invece, la variante all’insegna dello squilibrio per fornire un contributo importante di gol e assist.

C’è bisogno della partenza di Ounas che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Un’ulteriore svolta potrebbe esserci a destra con l’eventuale partenza di Politano.

Se dovesse partire, il Napoli ha già individuato delle alternative. Piace tanto Solbakken del Bodo Glimt, esterno offensivo classe ’98 che costa circa 2,5 milioni di euro.

Un altro profilo gradito è Daniele Verde dello Spezia, anche lui mancino, capace di venire dentro al campo. Il restyling è in corso”.