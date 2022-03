Insigne distrutto sui social, il suo calcio d’angolo diventa virale

La prestazione di Lorenzo Insigne nel match Italia-Macedonia fa ancora discutere, tantissime le critiche al giocatore del Napoli. Il tonfo dell’Italia di Mancini è colpa di tutti, anche del sistema calcio, ma Insigne resta uno dei più bersagliati dalla critica. I tifosi dell’Italia si attendevano qualcosa in più dal numero dieci della Nazionale italiana.

Gli angoli di #Insigne, apprezzati anche dal Barcellona 😅 pic.twitter.com/zBXKJuvMPz — Antonio Gaito (@antonio_gaito) March 25, 2022

Nemmeno le pagelle hanno risparmiato Insigne, così come gli altri azzurri. Ad esempio anche Donnarumma finisce nel mirino della critica. Ma a 24 ore dalla sconfitta dell’Italia sui social si parla ancora di Insigne e della sua prestazione. Uno dei gesti maggiormente contestati è quel calcio d’angolo corto giocato con Berardi. Non si capisce in alcun modo cosa volesse fare Insigne e perché sia stato scelto di calciare quell’angolo in quel modo, nonostante ci fosse un giocatore macedone a pochi metri. C’è chi ricorda che Insigne ha sbagliato un angolo con il Barcellona, favorendo la rete degli spagnoli.