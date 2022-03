TUTTOSPORT – Napoli su Belotti: la mossa di De Laurentiis

Calciomercato Napoli, le ultime trattative e novità di oggi portano sugli affari del club di Aurelio De Laurentiis, impegnato a cercare attaccanti per la prossima stagione. Il pacchetto avanzato sarà quello maggiormente rivoluzionato. Ma andiamo con ordine: Insigne ha già detto addio, Mertens è in scadenza di contratto, Ounas non convince. Poi c’è Petagna, piace molto a Spalletti che in questa stagione lo ha convinto a restare, ma difficilmente il bulldozer ex Spal deciderà di fare di nuovo la terza punta e quindi può andare via. Ecco perché il Napoli pensa a Belotti, giocatore che a 28 anni non ha ancora fatto il definitivo salto di qualità. Il contratto di Belotti scade a giugno del 2022 e per De Laurentiis può essere una ghiotta occasione di prendere un giocatore a parametro zero.

Belotti-Napoli: la trattativa

Dell’interessamento del club azzurro per Belotti ne ha parlato Tuttosport, che indica l’attaccante come un possibile acquisto. “Chi sta (ri)facendo qualche discorso su Belotti è invece il Napoli, alla ricerca di un 9 di

riserva per il probabile addio di Mertens . Il direttore sportivo partenopeo Giuntoli sta scandagliando il mercato dei giocatori prossimi allo svincolo, e il nome dell’attaccante di Calcinate è uno di quelli cerchiati con la penna rossa. Il nodo da sciogliere è legato in primis alle tempistiche, da regolare in base all’andamento in campionato: se non la certezza di vincere lo scudetto, al Napoli potrebbe bastare aver blindato la qualificazione in Champions League per agire concretamente. A proposito di ingaggio la proposta cairota potrebbe essere pareggiata da De Laurentiis solo con l’inserimento di un premio alla firma del contratto. La prospettiva di trasferirsi a Napoli al momento non entusiasma la famiglia Belotti, che preferirebbe più Milano o Bergamo, sponda Atalanta“.

Il Napoli per l’attacco lavora su Januzaj, mentre viene dato per chiuso l’affare Olivera del Getafe.