Dal Belgio, Mertens via da Napoli ma resta in Italia: quale sarà la squadra del futuro?

Il futuro di Dries Mertens è sempre più incerto, il giocatore vuole restare al Napoli ma il suo rinnovo è bloccato. In realtà Aurelio De Laurentiis ha a disposizione l’attivazione di una clausola per rinnovare automaticamente il contratto del belga, ma alle cifre attuali: ovvero oltre 4 milioni di euro a stagione. Una mossa che il patron del Napoli non ha intenzione di compiere, anche perché la SSCN non rientra nei parametri del nuovo FPF. Bisogna tagliare gli stipendi: anche per questo è stato ceduto Insigne. Una deroga si potrà fare per Koulibaly, ma resterà uno dei pochi casi in rosa.

Rinnovo Mertens: le novità

La volontà di Mertens resta quella di restare al Napoli, ecco perché non sta affrettando i tempi per cercare una squadra. Probabilmente a fine stagione si potrà sapere qualcosa in più. Ma dal Belgio, il portale Voetbal24 scrive che Mertens ha intensione di restare a giocare in Serie A anche se dovesse lasciare Napoli. In passato si è parlato della Juventus per Mertens, ma difficilmente i bianconeri ora prenderebbero il belga, che non prende in considerazione l’idea di andare a Torino. C’è la Lazio sullo sfondo, società in cui può ritrovare Maurizio Sarri, tecnico che lo ha inventato centravanti.