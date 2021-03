Ha fatto molto rumore lo sfogo di Lorenzo Insigne che ha usato parole forti dopo il pareggio su rigore incassato dal Napoli a Sassuolo, tanto da alimentari voci su un chiarimento con i compagni di squadra del Napoli.

E’ intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, a mettere a tacere le voci di un presunto scontro tra Insigne ed i suoi compagni di squadra. Il tutto è partito da un articolo di Gazzetta dello Sport che ha scritto di un chiarimento tra la squadra ed il suo capitano per le parole utilizzate da Insigne al termine della partita Sassuolo-Napoli. In quel match gli azzurri hanno subito il gol del pareggio a causa di un rigore assegnato al 94′, vanificando la rimonta del Napoli guidata proprio da Insigne, autore di un assist ed una rete. Al rientro negli spogliatoi Insigne ha usato parole molto forti ed ha dato un calcio ai tabelloni pubblicitari manifestando tutta la sua frustrazione.

Secondo Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, non c’è nessun problema tra la squadra ed il capitano azzurro. “Quello che è stato scritto stamattina non è assolutamente vero” ha scritto il procuratore in una storia su instagram facendo riferimento ad un noto quotidiano nazionale. Secondo quanto fa sapere Pisacane i rapporti tra Insigne ed i compagni del Napoli “sono ottimi” e lo sfogo dell’attaccante non era riferito a nessun compagno di squadra, ma semplicemente un gesto di stizza per i tre punti persi sul campo del sassuolo.