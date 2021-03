Wolverhampton su Gattuso: segnali postivi, può andare via da Napoli

Il Wolverhampton vuole Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, per sostituire Nuno Espirito Santo nella prossima stagione di Premier League. L’attuale tecnico dei partenopei difficilmente sarà confermato sulla panchina azzurra, De Laurentiis pensa già al sostituto.

Ultime notizie calciomercato Napoli – C’è Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, nei piani del Wolverhampton club di Premier League che vuole sostituire il tecnico Nuno Espirito Santo al termine della stagione. Secondo quanto riferisce Tmw l’attuale allenatore del Napoli avrebbe una corsa preferenziale con il club inglese dato che ci sono degli ottimi rapporti tra il club inglese e Jorge Mendes, agente di Gattuso. Non più di qualche settimana fa lo stesso tecnico aveva ammesso di avere avuto degli appuntamenti con altri club a cui non si era presentato per rispetto del Napoli.

L’interesse del Wolverhampton per Gattuso è concreto anche perché il Napoli difficilmente lo riconfermerà sulla panchina a fine stagione. Il prolungamento di contratto è oramai naufragato da tempo e De Laurentiis sta pensando già ad un sostituto. Ci sono tante voci, le più accreditate parlano di un possibile ritorno di Sarri, anche il nome di Vincenzo Italiano dello Spezia si fa sempre più insistente. In ogni caso pare certo che Gattuso non sarà più l’allenatore del Napoli.