INSIGNE-ICARDI, ipotesi scambio tra Napoli e Inter

Insigne-Icardi, l’idea di uno scambio tra Napoli e Inter non è campata in aria. Raiola potrebbe guadagnarci due volte.







Ancelotti ha chiesto un nove per l’attacco, mettendo in cima alla lista dei desideri Maurito. De Laurentiis mette sul piatto 60 milioni per convincere l’Inter, ma Raiola propone l’idea di uno scambio Icardi-Insigne.

Secondo quanto riporta il corriere dello sport, l’Inter nella chiacchierata con iloNapoli per Icardi ha chiesto informazioni su Insigne. Conte conosce bene lo scugnizzo di Frattamaggiore, e lo vorrebbe a Milano.

Mauro Icardi è una tentazione che può combinarsi in uno scenario ampio, articolato e non esageratamente complesso: il Napoli osserva, ascolta, sonda, rimane lì guardingo, consapevole che anche il proprio mercato potrebbe, improvvisamente e non clamorosamente, vibrare intorno a Lorenzo.

De Laurentiis non ha dichiarato Lorenzo Insigne incedibile, lo libererebbe solo in caso di offerte importantissime.

Raiola lavora sottotraccia ad uno scambio Insigne-Icardi, l’agente porterebbe a termine una duplice operazione che gli farebbe guadagnare soldi e prendere la procura dell’argentino.







Le vie del mercato sono infinite. Potrebbe esserci uno scambio, oppure potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile per Lorenzo. In ogni caso, si potrebbe arrivare a Maurito.