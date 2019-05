Lo scambio Icardi-Insigne secondo la radio ufficiale del Calcio Napoli non è un’idea campata in aria. Maurito piace a de Laurentiis. Lorenzo sta valutando l’Inter.







Il direttore di kiss kiss Napoli, radio ufficiale della SSc Napoli, Valter De Maggio, è tornato a parlare dell’ipotesi di scambio Icardi-Insigne:

“Chiarisco subito: non ho conferme da alcuna fonte autorevole, ma mi arrivano tre informazioni da tre parti diverse: Insigne all’Inter ed Icardi al Napoli non è un’idea campata in aria.

So che Lorenzo, ma in generale gli Insigne starebbero valutando Milano e quindi l’Inter. Icardi al fianco di Milik con due come Callejon e Fabian che vengono dentro e sulle fasce Ghoulam e Castagne o Tripper, per il Napoli non sarebbe male”.







Poi De Maggio ha aggiunto: “Icardi-Insigne, c’è una differenza di costo. Io mi tengo il fantasista di Frattamaggiore certamente, però Maurito è uno che fa 20 goal e se li fa anche Milik può arrivare anche lo scudetto.

Se De Laurentiis avesse la possibilità economica di arrivare ad Icardi, beh allora si potrebbe puntare allo scudetto.

Wanda Nara? Il presidente metterebbe le cose in chiaro anche con lei e soprattutto, farebbe emblema del Napoli il calciatore argentino, ma chiaramente non vorrebbe essere rotto le uova nel paniere”.