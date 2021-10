Insigne: “Europa League, il Napoli vuole tutto. Rinnovo, io penso a stare sereno. Rigori? Non mi tiro indietro”

Napoli-Legia Varsavia gli azzurri vincono in Europa League grazie ad un bellissimo gol di Lorenzo Insigne che sblocca la partita. Il capitano del Napoli in qualche modo ha voluto riscattare quell’errore dal dischetto con il Torino. “Sbagliare quel rigore mi ha fatto male, penso si sia visto. Ma se c’è da calciare ancora un rigore io lo faccio, ho dato la mia disponibilità a Spalletti” dice Insigne che ha incassato già la fiducia del tecnico.

“Sono molto contento per il gol ma soprattutto per i tre punti presi contro una squadra molto tosta che aveva vinto con Spartak Mosca e Leicester. Noi siamo riusciti a fare una grande partite e prendere tre punti importanti per la qualificazione” dice Insigne. Il capitano del Napoli non si tira indietro e dice: “Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni perché come dice Spalletti abbiamo una rosa molto ampia. E’ giusto puntare il più in alto possibile“.

Rinnovo Insigne: ultime notizie

Lorenzo Insigne ha parlato anche del suo rinnovo di contratto: “Capisco che si parli molto di questo tema, ma ne stanno discutendo il mio agente la società. Io cerco di pensare solo campo. Del contratto si sta occupando il mio agente, io penso a stare sereno e niente altro“. Del rinnovo di contratto di Insigne ha parlato anche Cristiano Giuntoli prima del match Napoli-Legia Varsavia, gettando acqua sul fuoco sulle voci che vedono un interessamento dell’Inter per Insigne.

Intanto domenica si gioca contro la Roma che ha fatto ampio turnover in Conference League. “Sarà una partita difficilissima, loro sono una grande squadra e vogliano sicuramente stare in alto in campionato. Hanno un grande allenatore. Inoltre noi abbiamo speso molto sia fisicamente che mentalmente, dovremo essere bravi a recuperare e fare una grande partita a Roma“.