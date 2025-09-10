10 Settembre 2025

Incredibile, non lo sapeva nessuno: Manna prende uno svincolato | Firma via fax arrivata a Castel Volturno

Lorenzo Gulotta 10 Settembre 2025
Incredibile, non lo sapeva nessuno: Manna prende uno svincolato | Firma via fax arrivata a Castel Volturno

Manna - fonte lapresse - napolipiu.com

Il direttore sportivo del Napoli Manna sarebbe pronto a piazzare l’ennesimo colpo di mercato. Pescato direttamente dagli svincolati.

Il mercato estivo del Napoli potrebbe non essere ancora del tutto terminato. Nonostante gli acquisti di spessore, infatti, il direttore sportivo Manna sarebbe pronto a giocare un altro asso nella manica. Un giocatore presente sul proprio taccuino e che fa parte del mercato degli svincolati. E a questo punto va fatto un sunto degli acquisti estivi di spessore.

Su tutti spicca l’ingaggio di Kevin De Bruyne, colpo di esperienza e qualità a centrocampo, affiancato dagli acquisti di Noa Lang e Miguel Gutierrez. A rafforzare la difesa è arrivato Sam Beukema, mentre in attacco il club ha puntato su Rasmus Hojlund, Lorenzo Lucca e Luca Marianucci per la difesa.

Non solo nomi di spicco, ma anche rinforzi mirati a dare maggiore stabilità alla rosa. Vanja Milinkovic-Savic è stato scelto per la porta, garantendo solidità e affidabilità tra i pali. La strategia è chiara: costruire una rosa ampia, competitiva e allo stesso tempo proiettata al futuro.

Sul fronte delle uscite, il trasferimento più clamoroso è stato quello di Victor Osimhen, ceduto per una cifra molto alta (75 milioni di euro al Galatasaray) che ha segnato un record per il mercato turco. Una scelta dolorosa dal punto di vista tecnico, ma inevitabile per generare risorse utili a rifondare l’attacco.

Cessioni eccellenti

Accanto a Osimhen, anche Giacomo Raspadori ha salutato Napoli, mentre altri giocatori sono stati ceduti o mandati in prestito per trovare maggiore spazio. Si trattata ad esempio dell’ex stellina dei campani Gaetano, piuttosto che di Caprile o ancora Folorunsho, tutti e tre approdati al Cagliari.

Il bilancio complessivo dell’estate è certamente positivo anche guardando l’avvio in campionato. Sono arrivate stelle di livello internazionale e giovani interessanti, mentre le uscite hanno garantito un saldo economico favorevole. E ora Manna sarebbe vicino a un altro colpo da novanta.

Manna
Manna – fonte lapresse – napolipiu.com

Il pezzo da novanta

Manna dal mercato degli svincolati potrebbe prelevare Rick Karsdorp. L’ex Roma potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il Napoli. L’olandese, già abituato al campionato italiano, garantirebbe esperienza, gamba e continuità sulla corsia destra, diventando un’alternativa credibile a Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli, che in estate ha già rinnovato profondamente la rosa, potrebbe valutare un innesto come Karsdorp proprio per ampliare le rotazioni in un ruolo cruciale. Di Lorenzo resta il capitano e il titolare indiscusso, ma in una stagione lunga tra campionato, Champions League e Coppa Italia, la possibilità di avere un ricambio affidabile diventerebbe fondamentale.

Altro

rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

Maledetta pausa nazionali: non solo Rrahmani, si fa male un nuovo acquisto | Si teme un lungo stop

Lorenzo Gulotta 9 Settembre 2025
Sinner

Sinner perde anche l’amore degli italiani: terribile aggressione ai suoi danni | Non tornerà più come prima

Marco Fanfani 9 Settembre 2025
Conte

Colloquio finito, c’è il sì di Conte per la cessione | Fatta per il trasferimento in Turchia

Lorenzo Gulotta 9 Settembre 2025
Leclerc Hamilton

Io da te non voglio niente: urla dal Muretto Ferrari a Monza | Leclerc si scaglia contro Hamilton

Marco Fanfani 9 Settembre 2025
Euro

14 milioni di € di bonus, solo per i cittadini di Napoli | Affrettati a fare richiesta

Marco Fanfani 9 Settembre 2025
Napoli-lapresse-napolipiu.com (11)

La Serie B al Napoli, poi più di 300 presenze in A | Carriera rovinata dalle scommesse

Lorenzo Gulotta 9 Settembre 2025

Ultimissime

Calzona si confessa: "Napoli, mi dispiace! Volevo aiutare, ma la stagione era già storta"

Calzona: «Con la Slovacchia un sogno Mondiale. Napoli e Inter davanti a tutti»

redazione 10 Settembre 2025
Manna - fonte lapresse - napolipiu.com

Incredibile, non lo sapeva nessuno: Manna prende uno svincolato | Firma via fax arrivata a Castel Volturno

Lorenzo Gulotta 10 Settembre 2025
tifosi napoli-lapresse-napolipiu.com (3)

Fiorentina-Napoli, attesa la decisione del Viminale sulla vendita dei biglietti

redazione 10 Settembre 2025
Conte

Napoli, Conte ritrova i nazionali e prepara la Fiorentina: le mosse analizzate dal Corriere dello Sport

redazione 10 Settembre 2025
bceeda6e69

Corriere dello Sport: “Hojlund, corsa no stop: dal gol con la Danimarca al primo allenamento con il Napoli”

redazione 10 Settembre 2025