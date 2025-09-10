Incredibile, non lo sapeva nessuno: Manna prende uno svincolato | Firma via fax arrivata a Castel Volturno
Il direttore sportivo del Napoli Manna sarebbe pronto a piazzare l’ennesimo colpo di mercato. Pescato direttamente dagli svincolati.
Il mercato estivo del Napoli potrebbe non essere ancora del tutto terminato. Nonostante gli acquisti di spessore, infatti, il direttore sportivo Manna sarebbe pronto a giocare un altro asso nella manica. Un giocatore presente sul proprio taccuino e che fa parte del mercato degli svincolati. E a questo punto va fatto un sunto degli acquisti estivi di spessore.
Su tutti spicca l’ingaggio di Kevin De Bruyne, colpo di esperienza e qualità a centrocampo, affiancato dagli acquisti di Noa Lang e Miguel Gutierrez. A rafforzare la difesa è arrivato Sam Beukema, mentre in attacco il club ha puntato su Rasmus Hojlund, Lorenzo Lucca e Luca Marianucci per la difesa.
Non solo nomi di spicco, ma anche rinforzi mirati a dare maggiore stabilità alla rosa. Vanja Milinkovic-Savic è stato scelto per la porta, garantendo solidità e affidabilità tra i pali. La strategia è chiara: costruire una rosa ampia, competitiva e allo stesso tempo proiettata al futuro.
Sul fronte delle uscite, il trasferimento più clamoroso è stato quello di Victor Osimhen, ceduto per una cifra molto alta (75 milioni di euro al Galatasaray) che ha segnato un record per il mercato turco. Una scelta dolorosa dal punto di vista tecnico, ma inevitabile per generare risorse utili a rifondare l’attacco.
Cessioni eccellenti
Accanto a Osimhen, anche Giacomo Raspadori ha salutato Napoli, mentre altri giocatori sono stati ceduti o mandati in prestito per trovare maggiore spazio. Si trattata ad esempio dell’ex stellina dei campani Gaetano, piuttosto che di Caprile o ancora Folorunsho, tutti e tre approdati al Cagliari.
Il bilancio complessivo dell’estate è certamente positivo anche guardando l’avvio in campionato. Sono arrivate stelle di livello internazionale e giovani interessanti, mentre le uscite hanno garantito un saldo economico favorevole. E ora Manna sarebbe vicino a un altro colpo da novanta.
Il pezzo da novanta
Manna dal mercato degli svincolati potrebbe prelevare Rick Karsdorp. L’ex Roma potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il Napoli. L’olandese, già abituato al campionato italiano, garantirebbe esperienza, gamba e continuità sulla corsia destra, diventando un’alternativa credibile a Giovanni Di Lorenzo.
Il Napoli, che in estate ha già rinnovato profondamente la rosa, potrebbe valutare un innesto come Karsdorp proprio per ampliare le rotazioni in un ruolo cruciale. Di Lorenzo resta il capitano e il titolare indiscusso, ma in una stagione lunga tra campionato, Champions League e Coppa Italia, la possibilità di avere un ricambio affidabile diventerebbe fondamentale.