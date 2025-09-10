Calzona: «Con la Slovacchia un sogno Mondiale. Napoli e Inter davanti a tutti»

Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Francesco Calzona ha vissuto una serata storica: il 2-0 rifilato alla Germania in Slovacchia, che si aggiunge al successo con il Lussemburgo. «È stato un giorno indimenticabile – ha detto il Ct –. Eravamo in emergenza, ma il lavoro paga. I sei punti in due partite ci fanno sognare il Mondiale, anche se sarà dura».

Contratto e futuro

Il tecnico ha il contratto in scadenza a dicembre, ma con rinnovo automatico in caso di qualificazione: «La Federazione mi ha offerto il prolungamento – ha spiegato alla Gazzetta dello Sport – ma ho preferito aspettare. La Slovacchia mi ha aperto un orizzonte, vogliamo conquistarcelo».

Il calcio che piace a Calzona

Spopola un’azione divenuta virale, nove passaggi dal portiere all’attaccante: «L’avevamo studiata, è stata eseguita alla perfezione». Calzona ha poi sorriso parlando di Hamsik, fresco di patentino Uefa Pro: «Marek è speciale per me».

Lo sguardo sull’Italia

Il Ct segue la Serie A con attenzione: «Napoli e Inter davanti a tutti. Conte ha fatto il miglior mercato, De Laurentiis ha arricchito l’organico. L’Inter resta piena di talento, ma cominciano a pesare gli anni di alcuni calciatori». E ancora: «Roma di Gasperini e Fiorentina intrigano, il Milan allestito da Tare con Allegri può essere competitivo. La Juve resta da verificare».

I grandi campioni e il ricordo di Napoli

Calzona non ha nascosto la sua ammirazione: «Sono innamorato calcisticamente di De Bruyne, l’ho votato per il Pallone d’Oro. Modric è un fenomeno senza età». Sul passato azzurro: «Arrivai a Napoli in un momento complicato, ma sono grato a De Laurentiis. Nonostante gli errori, quella squadra non era male. Con Conte sono state create le premesse per un ciclo lungo».

L’idea di tornare in Italia

Sul futuro, Calzona è chiaro con la Gazzetta dello Sport: «Sarei bugiardo se dicessi che non mi piacerebbe tornare in Italia, ma ora penso solo alla Slovacchia. Il calcio sta crescendo ovunque, e in Serie A anche le squadre di media classifica provano a giocare. Ho poche ore per godermi questi sei punti».