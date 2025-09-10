Guerra tra ultras, scoppia il caos a Napoli | Pronto intervento della Procura
Cosa è realmente accaduto e come si è potuto arrivare a questo? A Napoli scoppia il caos più totale e adesso si attendono gravi conseguenze.
La tensione tra le tifoserie organizzate si è trasformata in un vero e proprio scontro a Napoli. La contrapposizione tra gruppi ultras, alimentata da rivalità storiche e recenti prese di posizione, ha generato caos dentro e fuori lo stadio. Le prime giornate di campionato hanno fatto da sfondo a episodi che hanno destato grande preoccupazione.
Le curve del Maradona sono state il centro nevralgico della contestazione, con striscioni polemici e cori indirizzati ad altre tifoserie. Il clima si è ulteriormente inasprito dopo le prese di posizione arrivate da altre città, creando una vera frattura nel panorama ultras italiano. La situazione rischia di sfuggire di mano.
Gli scontri verbali si sono rapidamente tradotti in momenti di forte tensione anche fuori dall’impianto sportivo. Alcuni episodi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei tifosi comuni.
Di fronte a un quadro tanto delicato, la Procura di Napoli si è attivata con urgenza. Sono stati avviati accertamenti mirati per verificare la natura dei messaggi esposti, ma anche per monitorare eventuali collegamenti con episodi di violenza. L’obiettivo è prevenire degenerazioni che possano trasformarsi in pericoli concreti per l’ordine pubblico.
Il club osserva
Il club, da parte sua, osserva con attenzione gli sviluppi, cercando di mantenere una linea di fermezza senza alimentare ulteriori tensioni. Le istituzioni calcistiche, intanto, chiedono responsabilità a tutte le parti coinvolte. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se le misure adottate riusciranno a riportare serenità nell’ambiente.
Bisognerà dunque capire come si evolverà la delicatissima situazione. Un momento di confusione totale del tutto inaspettato anche e soprattutto visto l’inizio del campionato da pochissime giornate. Non una partenza ottimale fuori dal rettangolo di gioco insomma, che va rivista.
L’accaduto
In particolare fuori dallo stadio Maradona, le curve del Napoli hanno esposto uno striscione indirizzato ai tifosi del Milan. Il messaggio, molto duro, recitava: “Ma quale solidarietà? Milano oggi… sei la vergogna del mondo ultra!”. Una presa di posizione netta che non è passata inosservata.
Lo striscione arriva come risposta al gesto degli ultras del Bologna, che avevano mostrato vicinanza alla tifoseria rossonera nonostante le recenti inchieste giudiziarie come riportato su Instagram da around_napoli. I gruppi partenopei hanno così voluto marcare la propria distanza, sottolineando una frattura evidente.