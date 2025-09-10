10 Settembre 2025

Fiorentina-Napoli, attesa la decisione del Viminale sulla vendita dei biglietti

redazione 10 Settembre 2025
tifosi napoli-lapresse-napolipiu.com

L’attesa per la decisione del Viminale

Come riporta Alessandro Di Nardo sul Corriere dello Sport, la decisione definitiva sulla vendita libera dei biglietti per Fiorentina-Napoli arriverà soltanto oggi. La partita, in programma sabato alle 20.45, segnerà il debutto dei viola in un Franchi ancora a mezzo servizio per i lavori di ristrutturazione.

Capienza ridotta e settore ospiti

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Di Nardo, spiega che la capienza totale dello stadio sarà di circa 23 mila posti. Particolare attenzione riguarda il settore ospiti: inizialmente previsto per 300 spettatori, potrebbe essere ampliato fino a 450 unità.

Limitazioni per i tifosi azzurri

Sempre secondo quanto riportato da Di Nardo sul Corriere dello Sport, la vendita dei tagliandi ai tifosi del Napoli residenti in Campania sarà limitata esclusivamente al settore ospiti. Una misura legata all’ordine pubblico che verrà ufficializzata con la comunicazione del Viminale.

Vendita libera dopo l’ufficialità

Dopo la conferma ufficiale, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, partirà la vendita libera per tutti i settori disponibili. Un passaggio che consentirà di definire il quadro definitivo dell’affluenza in vista della sfida di sabato sera al Franchi.

