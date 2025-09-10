10 Settembre 2025

Napoli, Conte ritrova i nazionali e prepara la Fiorentina: le mosse analizzate dal Corriere dello Sport

redazione 10 Settembre 2025
Conte

Conte - fonte lapresse - napolipiu.com

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si ricompatta dopo la sosta. Sono rientrati Anguissa, reduce dagli impegni con il Camerun, e Marianucci, protagonista in gol con l’Italia Under 21. In gruppo anche Hojlund, De Bruyne, Lang, Lobotka e Olivera. Oggi toccherà agli azzurri e agli scozzesi. Restano fuori solo Lukaku e Rrahmani per infortunio.

Conte, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, potrà presto guardare tutti i suoi uomini negli occhi per scegliere la formazione in vista della sfida al Franchi contro la Fiorentina.

Tour de force tra Serie A e Champions

Da Firenze a Genova, con in mezzo il debutto in Champions contro il Manchester City: sei gare in meno di un mese attendono gli azzurri. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Conte punterà sulla profondità della rosa, con rotazioni mirate per gestire energie e viaggi. In difesa, senza Rrahmani, spazio a Beukema con Buongiorno: una coppia inedita ma considerata ben assortita.

Gutierrez, Neres e le risorse in più

La sosta ha permesso anche a Gutierrez di accelerare il rientro dopo l’operazione alla caviglia. «È ormai vicino al recupero – scrive Tarantino sul Corriere dello Sport – e sarà una risorsa in più a sinistra». Attenzione anche a Neres, fermato da un problema all’adduttore, e a Lang, subentrato bene contro il Cagliari e pronto a scalare posizioni nelle gerarchie offensive.

Euro 2032, Napoli candida il Maradona

Parallelamente all’attualità di campo, il Comune di Napoli ha ufficializzato la candidatura dello stadio Maradona per ospitare Euro 2032. Come riferisce il Corriere dello Sport, il restyling dovrà partire entro ottobre 2026. Tra gli interventi previsti, l’ampliamento del terzo anello con circa 10mila posti aggiuntivi.

Altro

tifosi napoli-lapresse-napolipiu.com (3)

Fiorentina-Napoli, attesa la decisione del Viminale sulla vendita dei biglietti

redazione 10 Settembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Napoli, un settembre da tour de force: tra Fiorentina, City e Pisa Conte prepara le rotazioni”

redazione 9 Settembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Corriere dello Sport: “Napoli, arriva Hoj”

redazione 9 Settembre 2025
Rrahmani-inter-Napoli(1)

Napoli in ansia: lesione muscolare per Rrahmani, stop di alcune settimane

redazione 8 Settembre 2025
CONTE

Corriere dello Sport: “Napoli, il muro di Conte”

redazione 7 Settembre 2025
de bruyne-lapresse-napolipiu.com

Repubblica: “De Bruyne, fascia tolta in Belgio: Garcia lo declassa. Napoli pronto a dargli la rivincita”

redazione 5 Settembre 2025

Ultimissime

tifosi napoli-lapresse-napolipiu.com (3)

Fiorentina-Napoli, attesa la decisione del Viminale sulla vendita dei biglietti

redazione 10 Settembre 2025
Conte

Napoli, Conte ritrova i nazionali e prepara la Fiorentina: le mosse analizzate dal Corriere dello Sport

redazione 10 Settembre 2025
bceeda6e69

Corriere dello Sport: “Hojlund, corsa no stop: dal gol con la Danimarca al primo allenamento con il Napoli”

redazione 10 Settembre 2025
rrahmani-piccirillo-napolipiu.com

Maledetta pausa nazionali: non solo Rrahmani, si fa male un nuovo acquisto | Si teme un lungo stop

Lorenzo Gulotta 9 Settembre 2025
Sinner

Sinner perde anche l’amore degli italiani: terribile aggressione ai suoi danni | Non tornerà più come prima

Marco Fanfani 9 Settembre 2025