Napoli, Conte ritrova i nazionali e prepara la Fiorentina: le mosse analizzate dal Corriere dello Sport
Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si ricompatta dopo la sosta. Sono rientrati Anguissa, reduce dagli impegni con il Camerun, e Marianucci, protagonista in gol con l’Italia Under 21. In gruppo anche Hojlund, De Bruyne, Lang, Lobotka e Olivera. Oggi toccherà agli azzurri e agli scozzesi. Restano fuori solo Lukaku e Rrahmani per infortunio.
Conte, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, potrà presto guardare tutti i suoi uomini negli occhi per scegliere la formazione in vista della sfida al Franchi contro la Fiorentina.
Tour de force tra Serie A e Champions
Da Firenze a Genova, con in mezzo il debutto in Champions contro il Manchester City: sei gare in meno di un mese attendono gli azzurri. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Conte punterà sulla profondità della rosa, con rotazioni mirate per gestire energie e viaggi. In difesa, senza Rrahmani, spazio a Beukema con Buongiorno: una coppia inedita ma considerata ben assortita.
Gutierrez, Neres e le risorse in più
La sosta ha permesso anche a Gutierrez di accelerare il rientro dopo l’operazione alla caviglia. «È ormai vicino al recupero – scrive Tarantino sul Corriere dello Sport – e sarà una risorsa in più a sinistra». Attenzione anche a Neres, fermato da un problema all’adduttore, e a Lang, subentrato bene contro il Cagliari e pronto a scalare posizioni nelle gerarchie offensive.
Euro 2032, Napoli candida il Maradona
Parallelamente all’attualità di campo, il Comune di Napoli ha ufficializzato la candidatura dello stadio Maradona per ospitare Euro 2032. Come riferisce il Corriere dello Sport, il restyling dovrà partire entro ottobre 2026. Tra gli interventi previsti, l’ampliamento del terzo anello con circa 10mila posti aggiuntivi.