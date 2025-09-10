Corriere dello Sport: “Hojlund, corsa no stop: dal gol con la Danimarca al primo allenamento con il Napoli”

Dal Pireo a Castel Volturno in meno di 24 ore

Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Rasmus Hojlund non si è concesso pause. Lunedì sera era ad Atene per le qualificazioni Mondiali con la Danimarca, martedì pomeriggio era già a Castel Volturno per il primo allenamento con il Napoli. Tredici ore scarse tra il fischio finale e il raduno: un segnale forte per chi, come lui, ha voluto questa nuova avventura e non vede l’ora di calarsi nella realtà azzurra.

I piani di Conte: panchina a Firenze, poi Champions

Il nuovo centravanti, voluto da Manna per sopperire all’infortunio di Lukaku, partirà dietro a Lucca contro la Fiorentina. «Segnali ottimi – sottolinea Mandarini sul Corriere dello Sport – perché Hojlund ha mostrato subito la voglia di adattarsi ai ritmi di Conte». Sabato il debutto potenziale al Franchi, mercoledì la notte di Champions a Manchester contro il City.

Ritorno in Italia dopo 832 giorni

L’ultima apparizione italiana di Hojlund risale al 4 giugno 2023 con l’Atalanta contro il Monza: sabato saranno passati 832 giorni. Il suo ritorno in Serie A, ricorda ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, coincide con la sfida alla Viola, squadra già affrontata due volte nel 2022-23. Zero gol per lui in quegli incroci, ma oggi la missione è diversa: inserirsi subito in un contesto competitivo e ricco di ambizioni.

Il profilo dell’attaccante

Il Napoli punta sul fisico, la velocità e la capacità di attaccare la profondità. La “scuola di Gasp” lo ha reso più maturo anche nel pressing e nel lavoro difensivo sull’uomo. «Non resta che rompere il muro del gol – conclude Mandarini sul Corriere dello Sport – e iniziare la collezione anche con la maglia azzurra. È tutto ciò che il Napoli chiede a Hojlund».