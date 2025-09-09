Maledetta pausa nazionali: non solo Rrahmani, si fa male un nuovo acquisto | Si teme un lungo stop
L’infortunio di Rrahmani ha già destabilizzato l’ambiente Napoli. Ma la pausa delle Nazionali ha creato maggiore scompiglio: altra tegola.
Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha dovuto lasciare gli impegni con la Nazionale del Kosovo a causa di un infortunio. Rientrato in Italia, il giocatore è stato sottoposto a una serie di accertamenti clinici per valutare l’entità del problema muscolare. Gli esami hanno permesso di chiarire in maniera definitiva il quadro clinico.
Il bollettino medico diffuso dal club parla di una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. L’infortunio era già stato segnalato dai primi controlli effettuati durante il ritiro con la Nazionale. A confermare la diagnosi ci hanno pensato gli esami strumentali al Pineta Grande Hospital. Rrahmani ha già iniziato il percorso riabilitativo.
I tempi di recupero stimati per il difensore azzurro sono di circa venti giorni. Questo significa che il calciatore sarà costretto a saltare due gare di campionato, contro Fiorentina e Pisa. Ancora più pesante sarà la sua assenza in Champions League, nella sfida di lusso contro il Manchester City.
Il Napoli, insieme allo staff tecnico, punta a riaverlo in campo entro la fine di settembre. L’obiettivo condiviso è il rientro per la gara di San Siro contro il Milan, prevista il 28 del mese. Sarà quella la data cerchiata in rosso da Rrahmani e Conte. Tutto dipenderà dalla risposta del muscolo al lavoro personalizzato.
Le alternative
Nel frattempo, la squadra deve correre ai ripari e ridisegnare la linea difensiva. Per le prossime partite, Antonio Conte sembra orientato a schierare Beukema e Buongiorno come coppia centrale. Una scelta che unisce fisicità e solidità, con l’ex Torino finalmente pronto dopo gli acciacchi estivi.
Alle spalle dei due titolari, ci saranno alternative affidabili come Juan Jesus e il giovane Marianucci, pronti a subentrare all’occorrenza. Per il Napoli non si tratta di un’emergenza totale, ma di una situazione che richiede adattamento e nuove soluzioni. E l’ennesima notizia dell’ultim’ora non ha certo sollevato l’ambiente.
L’altro infortunio
A causa della pausa delle Nazionali ci sarebbero, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, problemi di infortuni anche in casa Bologna. Dopo gli stop di Bernardeschi e Immobile, si ferma anche Ibrahim Sulemana. Il centrocampista ghanese, arrivato l’ultimo giorno di mercato dall’Atalanta, ha riportato una contusione al ginocchio destro durante il ritiro con la sua Nazionale.
La prima diagnosi parla di uno stop di circa un mese. Il giocatore rientrerà a Bologna nelle prossime ore per sottoporsi a visite specialistiche presso l’Isokinetic di Casteldebole. Lo staff medico valuterà con precisione i tempi di recupero, ma il rientro sembra previsto dopo la prossima sosta per le Nazionali di ottobre.