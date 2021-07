L’incontro tra Insigne e De Laurentiis si arricchisce di nuovi dettagli. Secondo quanto riferito ai microfoni di radio kiss kiss Napoli, dell’aperto di calciomercato di Rai Sport, Ciro Venerato, sul banco oltre al rinnovo di Lorenzo Insigne ci sarebbero altre questioni da chiarire.

“Si avvicina la data importante dell’incontro, ma non è detto che basterà uno solo. Insigne e De Laurentiis si diranno tante cose, ma il problema non sono solo i soldi. Ci sono da chiarire cose personali, partendo da ciò che successe nel giorno dell’ammutinamento fino alla gestione Gattuso. Il tecnico calabrese era molto stimato dal giocatore e voleva restasse in azzurro”.

Ciro Venerato nel corso del suo intervento ha poi aggiunto “Si parlerà anche del rinnovo di Mertens, avvenuto prima del capitano del Napoli. Ci saranno tante cose da dire, per questo dico che non basterà un solo incontro. Da questa trattativa deve uscire un solo vincitore, non Insigne, non De Laurentiis, ma soltanto il Napoli. Luciano Spalletti ha la mia stima, ma c’entra molto poco in questa trattativa. Lui ha fatto capire che se restasse Lorenzo sarebbe felicissimo, ma resta un dipendente, lo ha fatto capire anche al presidente. Ma alla fine li paga De Laurentiis gli stipendi, non l’allenatore azzurro“. Ha concluso l’esperto di calciomercato di Rai Sport.

LEGGI ANCHE