IL MATTINO – Rinnovo Insigne: la proposta di rinnovo a vita ci sarà

Il calciomercato del Napoli gira intorno al rinnovo di Lorenzo Insigne. La trattativa resta al punto iniziale, in attesa che qualcuno faccia la prima mossa. Nessuno sembra voler tendere la mano, magari perché nessuno vuole perdere potere nella trattativa. E allora si va avanti così con rinvii continui. Il Napoli doveva incontrare Insigne per il rinnovo a fine campionato, poi dopo l’Europeo, ora forse lo farà quando tornerà dalle meritate vacanze. A quel punto presidente e attaccante non si potranno ignorare ancora a lungo.

Rinnovo Insigne: rinnovo a vita?

Secondo quanto scrive Il Mattino la SSCN di Aurelio De Laurentiis farà un tentativo per il rinnovo del calciatore:

In ogni caso, al momento, l’ipotesi più concreta è che né Insigne né il Napoli andranno alla rottura: si arriverà alla decisione di andare avanti fino alla scadenza. Senza prolungamenti o altro. Decisione che magari non piacerà a tanti, ma è l’unica strada da percorrere adesso. Di certo, De Laurentiis non vuole vendere il capitano e l’offerta per restare a vita gliela farà. Poi, ognuno farà le proprie valutazioni.

