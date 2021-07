Mertens negli USA, arriva una telefonata da Miami

Dries Mertens negli USA è una possibilità da non scartare, secondo quanto riferisce Il Mattino l’opzione è possibile. La trattativa non si può dire avviata, ma qualche segnale c’è già. “In attacco, ci sono state timide telefonate da Miami per convincere Mertens a tentare l’avventura negli Stati Uniti. Il Napoli è alla finestra, non ne sa nulla ma nel caso in cui ci fosse davvero un affondo per il belga è pronto a prendere in considerazione le sue richieste”.

Calciomercato: Mertens via da Napoli?

L’attaccante belga ha un contratto con il Napoli che scade nel 2022. Mertens è alle prese con un recupero per l’infortunio alla spalla che lo terrà fuori da terreni di gioco fino alla fine di settembre. Sono tutte valutazioni che il Napoli sta facendo e che potrebbe portare Mertens negli Usa. E’ chiaro che il Napoli davanti ad una buona offerta valuterà qualsiasi situazione, per qualsiasi giocatore. Salutare Mertens significherebbe anche dire addio ad un ingaggio oneroso, diminuendo così il tetto degli stipendi come vuole il presidente Aurelio De Laurentiis. Insomma se dagli Usa faranno una proposta per Mertens il Napoli la ascolterà attentamente. Da capire la volontà del giocatore che è sempre molto affezionato alla piazza azzurra.