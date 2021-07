Emerson Palmieri: Giuntoli ha la strategia per finanziare l’acquisto

Emerson Palmieri al Napoli è ancora possibile. Cristiano Giuntoli sta lavorando per accontentare Luciano Spalletti e portare in rosa il terzino mancino che desidera l’allenatore. Vendere è uno degli obiettivi del Napoli e questo finanzierà anche altri acquisti, tra cui quello di Emerson Palmieri. Vendere durante questo calciomercato è davvero molto complicato, ma qualcosa si sta per muovere.

Emerson Palmieri: i soldi dalle cessioni

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa per il terzino di proprietà del Chelsea:

Giuntoli lavora alle cessioni di Tutino e Ounas: il primo è richiesto da Salernitana e Parma, mentre su Adam per il momento ci sono Venezia e Torino e comincia a muoversi anche l’OM. Da definire la posizione di Luperto e Gaetano, reduci dai prestiti al Crotone e alla Cremonese, mentre Contini, terzo portiere senza neanche una presenza nella stagione precedente ha tutta l’intenzione di cambiare aria per giocare. Legittima aspirazione

a 25 anni. Andrà in prestito anche Palmiero, di sicuro, e così il Napoli farà cassa per poi cimentarsi nell’operazione ritenuta primaria da Spalletti: l’acquisto di Emerson Palmieri dal Chelsea. Il terzino sinistro agognato. La formula è da definire, certo, ma la valutazione di partenza dei Blues è stabilita: più o meno venti milioni di euro.

