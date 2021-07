Olimpiadi Tokyo 2020: Dell’Aquila oro, Samele argento

Parte molto bene la spedizione dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono arrivate due medaglie: la prima è d’argento ed è stata conquistata da Luigi Samele nel torneo di sciabola maschile. Lo schermidore si è dovuto fermare solo dinanzi all’ungherese Aron Szilagyi che ha vinto la finale per 15-7 e si è aggiudicato la terza medaglie d’oro di fila alle Olimpiadi nella specialità. Un record assoluto per un atleta fantastico.

La prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è arrivata grazie a Vito Dell’Aquila nel taekwondo categoria -58kg. L’italiano ha battuto in finale il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-11.