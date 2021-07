Rai – Venerato su rinnovo Insigne: “C’è una soluzione, non basta un solo incontro”

Ciro Venerato di Rai Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli. Tema principale il rinnovo di Lorenzo Insigne con “la data dell’incontro tra le parti che si avvicina. In ogni caso non basterà soltanto un primo contatto per chiudere la trattativa. Per risolvere la questione servirà che tutti facciano un passo indietro, sia Aurelio De Laurentiis che Lorenzo Insigne. Spalletti ha fatto tutto ciò che era possibile, ora tocca ad altri fare le mosse”. Al momento le parti sono ferme con Insigne che chiede un aumento di ingaggio ed il Napoli che lo nega. Ma presidente e calciatori non si vedono da tempo.

Calciomercato Napoli: Emerson Palmieri

Venerato parla anche di Emerson Palmieri, terzino sinistro che piace molto a Spalletti: “La tattica del Napoli è quella di attendere, ovviamente sperando che non ci siano altri club interessati al calciatori pronti a fare offerte. Il Chelsea chiede 20 milioni di euro più 5 di bonus. Il Napoli può ricavare dei soldi dalle cessioni di Tutino, Ounas, Palmiero e Contini e quindi andare a trattare col Chelsea”. Va ricordato che Emerson Palmieri ha un solo anno di contratto con gli inglesi ed il Napoli potrebbe spingere su questa leva per far abbassare il prezzo.

Secondo Venerato il Napoli in questo momento non spinge per altre alternative perché “Emerson Palmieri resta l’obiettivo principale. Nel caso invece dovesse restare Mario Rui allora si punterà su un calciatore giovane. Parisi dell’Empoli? Mi dicono che la società vuole trattenerlo. Centrocampo? Si naviga a vista, ma alla fine potrebbe arrivare un giocatore in prestito”.