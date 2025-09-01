Il VAR non ha immagini a disposizione: pandemonio in Serie A | Sospendono il campionato

La sospensione del campionato è un’ipotesi tutt’altro che remota: il VAR non ha immagini a disposizione e scoppia il caos.

Nei minuti finali di una gara di campionato si verifica un episodio che scatena il caos. Un gol decisivo viene prima convalidato dall’arbitro in campo e poi annullato dopo l’intervento del VAR. La revisione però, si basa su immagini incomplete: una telecamera fondamentale non fornisce il proprio contributo e la decisione finale finisce per ribaltare una chiamata che, in realtà, era corretta.

La cosiddetta “tactical camera”, l’unica in grado di mostrare tutta l’ampiezza del campo, non viene trasmessa alla sala VAR. Proprio quell’inquadratura avrebbe evidenziato la posizione regolare del giocatore incriminato, rendendo chiaro che non ci fosse fuorigioco. Al contrario, gli arbitri al video si ritrovano a lavorare con angolazioni limitate.

In campo, un assistente aveva intuito la regolarità dell’azione, mantenendo la bandierina abbassata. Tuttavia, il suo giudizio si è piegato all’indicazione del VAR, nella convinzione che la tecnologia garantisse una visione più completa. In realtà, proprio la tecnologia non aveva consegnato tutte le informazioni necessarie.

Quando manca una telecamera, dunque, viene meno la possibilità di accertare episodi oggettivi come il fuorigioco, considerati da sempre “non discutibili”. Qui, invece, l’errore non nasce da un’interpretazione soggettiva, ma da una mancanza di telecamere che ha falsato il verdetto.

Gli scenari

Ovviamente quanto accaduto ha sollevato un polverone senza precedenti che sta mettendo in seria discussione il prosieguo del campionato visto l’avvenimento. Un episodio che difficilmente ci si sarebbe potuti aspettare, che è però è accaduto e per giunta nella massima serie italiana.

L’episodio ha generato un vero e proprio pandemonio tra addetti ai lavori e soprattutto i tifosi coinvolti. Si teme una forte protesta e dunque si potrebbe ricorrere ad una sospensione che avrebbe qualcosa di storico. Si andrebbe a creare un precedente come mai successo prima d’ora a causa del VAR.

Le dichiarazioni

Stiamo parlando di quanto accaduto in Juventus-Salernitana nel 2022 e del gol annullato a Milik. A commentarlo è stato l’esperto Luca Marelli ai microfoni di centrocampo_podcast. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi sono accorto dell’errore a mezzanotte. La telecamera non c’era. E’ uscita perché era una telecamera tattica della Juventus che non era a disposizione del VAR. Non avrebbero mai potuto individuare la posizione di Candreva per il semplice motivo che in tutte le telecamere non c’era Candreva”.

“L’unica immagine da cui si vedeva si è avuta dalla telecamera dall’alto che è una telecamera tattica della Juventus che non faceva parte delle telecamere a disposizione del VAR. In quella partita io avevo detto tra l’altro che non andava annullato perché a mio parere Bonucci non era attivo. Questo è quello che avevo detto, cioè che la rete secondo me non andava annullata a prescindere. Poi è arrivata questa immagine ed è il motivo per cui Gravina disse giustamente “Hanno sbagliato ma non ha sbagliato nessuno”. Ed è vero perché l’errore c’era stato ma non ha sbagliato nessuno proprio perché mancava quell’immagine”.