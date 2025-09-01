Preso l’ultimo aereo della giornata: dal Napoli va al Milan | Trasferimento quasi gratuito
Il calciatore è pronto a rafforzare la rosa del Milan dopo le ultime stagioni passate tra le file del Napoli. Le ultime novità.
Il Milan di Massimiliano Allegri, viste le ultime giornate di mercato, vuole chiudere in bellezza questa sessione estiva e sembra che la dirigenza sia praticamente a un passo da un calciatore del Napoli. Una notizia che ha dell’assurdo perché si tratta di uno dei punti cardine di Antonio Conte.
Ma quest’anno, il mercato del Milan, è stato alquanto mirato. La volontà di Igli Tare, così come della proprietà e dello stesso Allegri, ritornato dopo aver già vinto in rossonero, è quella di mettere in piedi una squadra che si a in grado di combattere tanto in Serie A quanto per un posizionamento in Europa.
Vista la scorsa fallimentare stagione infatti, i rossoneri non prenderanno parte ad alcuna competizione continentale. Un vero e proprio smacco soprattutto verso i tifosi del Milan che, oramai da tempo, non erano più abituati a non seguire la propria squadra anche e soprattutto in Europa.
E dunque si è cercato di rafforzare la formazione. Tra gli arrivi spiccano nomi di peso come ad esempio quello di Modrić, che porta carisma e leadership nello spogliatoio. Non meno importanti gli innesti di Estupiñán e De Winter.
Quanti rinforzi
I due ultimi acquisti citati sono stati pensati per dare maggiore solidità alla difesa del Milan che oramai da diversi anni e post scudetto con Pioli, traballa e non poco. Ma non è finita qui. Jashari e Ricci rappresentano la volontà di costruire un centrocampo più dinamico e giovane.
Accanto agli acquisti, però, ci sono state anche cessioni dolorose. Il Milan ha salutato giocatori simbolo come Theo Hernández e Reijnders, oltre a elementi affidabili come Thiaw e Kalulu. Perdite che hanno pesato, ma che hanno permesso al club di reinvestire e mantenere equilibrio nei conti. Ora però potrebbe arrivare un ulteriore giocatore.
Il rinforzo dal Napoli
Il Milan continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la difesa, considerata ancora incompleta per affrontare al meglio la stagione. La società rossonera cerca un elemento di esperienza, capace di portare equilibrio e solidità in un reparto che ha perso alcuni uomini importanti nelle ultime settimane come già detto sopra.
Tra i nomi finiti sul tavolo c’è quello di Juan Jesus, profilo gradito per la sua affidabilità e conoscenza del campionato italiano. Il Napoli, però, non sembra intenzionato a lasciarlo partire e ha già ribadito la volontà di trattenerlo, complicando i piani del Milan. Vedremo se al momento una semplice ipotesi, potrà diventare realtà.