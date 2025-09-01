Il Napoli cerca i gol perduti di Rom
Secondo quanto analizza Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Rasmus Hojlund rappresenta il rinforzo perfetto arrivato nel momento più opportuno per il Napoli. Dopo l’infortunio di Lukaku, che ha lasciato scoperto l’attacco appena 18 giorni e due partite fa, il club azzurro aveva bisogno di un centravanti giovane, affamato e di livello internazionale per completare il reparto insieme a Lucca e ridare profondità a un settore offensivo che aveva perso brillantezza.
L’investimento è di quelli importanti: 45 milioni complessivi, di cui 5 per il prestito e 40 per il riscatto che diventerà obbligatorio con la qualificazione alla prossima Champions League. Come sottolinea Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il contratto quinquennale con opzione fino al 2031 e una clausola rescissoria da 90 milioni valida dal 2027 testimoniano la volontà del Napoli di blindare un patrimonio tecnico e umano per il futuro.
Hojlund, che compirà 23 anni il 6 febbraio, ha già conosciuto la Serie A con l’Atalanta e nelle ultime due stagioni ha fatto esperienza in Premier con il Manchester United, segnando 16 gol nella prima annata e 10 nella seconda. Un percorso che lo ha fatto crescere in un contesto difficile come Old Trafford e che, come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo ha reso più maturo e consapevole delle proprie potenzialità.
Dal punto di vista tecnico, Hojlund ha tutte le caratteristiche ideali per il calcio di Conte: fisico imponente, velocità, aggressività, capacità di attaccare la profondità e intensità nelle pressioni. Non è un grande specialista del gioco aereo, ma riempie l’area e sa lavorare per la squadra. Con il suo arrivo, scrive il Corriere dello Sport a firma di Mandarini, il Napoli guadagna soluzioni offensive e la possibilità di dividere il peso dell’attacco tra più interpreti, alleggerendo Lorenzo e favorendo una sana concorrenza con Lucca. L’obiettivo resta chiaro: ritrovare gol e incisività per confermarsi protagonista in Italia e in Europa.