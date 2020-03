Il Napoli vuole Jovic dal Real. Dalla Spagna arrivano conferme

Il Napoli su Luka Jovic del Real Madrid. Gli azzurri vantano un ottimo rapporto con l’agente della punta, che potrebbe sostituire Arkadiusz Milik.

Nelle ultime ore il nome di Luka Jovic finisce nelle ricerche Google da parte del popolo napoletano. La notizia secondo la quale il il Napoli avrebbe messo nel mirino Luka Jovic, attaccante che il Real Madrid ha mandato in visibilio in fan azzurri.

L’ex ‘Eintracht Francoforte a Madrid sta trovando pochissimo spazio e nonostante l’emergenza coronovauris gli azzurri lavorano su questa pista.

Dalla Spagna il quotidiano AS conferma che il Napoli sta seguendo Luka Jovic del Real Madrid, il calciatore serbo piace particolarmente ad Aurelio De Laurentiis.

DALLA SPAGNA CONFERMANO: IL NAPOLI SU JOVIC

Scrive AS: “Luka Jovic è finito nel mirino del Napoli. Gli Azzurri, potrebbero cambiare completamente l’attacco. Se Dries Mertens è a un passo dal rinnovo del contratto che scade a giugno, José Maria Callejón e Arkadiusz Milik potrebbero dire addio.

Luka Jovic è uno dei nomi che gli azzurri stanno prendendo in forte considerazione considerazione. Il Real Madrid per cedere l’attaccante serbo vorrebbe 60 milioni di euro, cifra però ritenuta troppo alta dal Napoli che vorrebbe uno sconto oppure prenderlo con la formula di un prestito con diritto di riscatto”.

AS su Jovic al Napoli aggiunge: “Il Napoli può vantare un ottimo rapporto con l’agente di Luka Jovic, Fali Ramadani, che ha già quattro giocatori nella squadra azzurra (Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Diego Demme e Kévin Malcuit).

I dirigenti partenopei negli ultimi mesi hanno già preso informazioni sull’attaccante, che se dovesse lasciare Madrid, sarebbe lieto di trasferirsi all’ombra del Vesuvio”.

VIDEO: LE GIOCATE DI JOVIC

ecco alcune giocate di Luka Jovic attaccante serbo del real Madrid finito nel mirino del Napoli