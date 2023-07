Il Napoli punta Jeong Woo-yeong: Ha parlato con Kim

Il Napoli interessato a Jeong Woo-yeong, calciatore coreano del Friburgo. Kim avrebbe parlato con il connazionale.

Calciomercato Napoli. Con l’addio di Kim, potrebbe esserci un altro calciatore coreano in arrivo a Napoli. Il presidente De Laurentiis, ha espresso il desiderio di portare un altro giocatore asiatico a Napoli, per espandere ulteriormente il brand SSC Napoli in Asia. Dopo l’acquisto di Kim, il Napoli è diventato uno dei club stranieri più popolari in Corea del Sud.

Oltre alla strategia di marketing, il duo Micheli-Mantovani sta esaminando attentamente centinaia di calciatori. Con il contratto di Hirving Lozano in scadenza nel prossimo anno e un ingaggio di 9 milioni di euro, il futuro del messicano potrebbe essere lontano dal Napoli. Di conseguenza, lo scouting del club sta studiando diversi nomi per la fascia destra.

Tra i profili che hanno attirato l’attenzione del Napoli, secondo quanto riportato da CN24.it, c’è Jeong Woo-yeong, classe 1999, attualmente al Friburgo. Il compagno di nazionale di Kim può giocare in tutti i ruoli offensivi, grazie alla sua velocità e alle sue abilità tecniche.

Jeong Woo-yeong, che ha giocato nella seconda squadra del Bayern Monaco prima di trasferirsi al Friburgo, ha ancora due anni di contratto, ma è aperto a un’esperienza in un altro campionato. Kim ha parlato a Jeong del Napoli, mostrandogli anche alcuni video dello stadio Maradona.

Stoccarda in pole per Woo-yeong Jeong

Secondo quanto riporta la Bild, Jeong si trasferirà al VfB Stuttgart, dove conosce l’allenatore Sebastian Hoeneß dai tempi dell’FC Bayern, anche se ci sono state altre club interessati. Il giocatore e il club avrebbero raggiunto un accordo di massima.

L’unico problema è la cifra del trasferimento: il Friburgo avrebbe chiesto quattro milioni di euro, una cifra troppo alta per il VfB. Tuttavia, questa somma rappresenta anche il valore di mercato del 23enne, il cui contratto scade nel 2025.

Dal momento che il giocatore è desideroso di lasciare il club, al Friburgo viene utilizzato solo come jolly, si prevede che i club si accorderanno su una cifra di trasferimento leggermente inferiore ai 4 milioni richiesti inizialmente.