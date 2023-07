Un tifoso della Juventus elogia De Laurentiis: “Avete visto cosa ha fatto?”

Un tifoso della Juventus loda il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la sua gestione del caso Victor Osimhen. Nonostante le rivalità, il rispetto per una buona strategia di mercato trascende i colori della squadra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nonostante le rivalità calcistiche, a volte il rispetto per una buona strategia di mercato trascende i colori della squadra. È il caso di un tifoso della Juventus che ha elogiato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per la sua gestione del caso Victor Osimhen.

Parlando a Radio Sportiva, il tifoso della Juventus ha espresso la sua ammirazione per la gestione del caso Osimhen da parte di De Laurentiis, nonostante non sia solitamente d’accordo con lui: “Non sono mai stato un grande fan di De Laurentiis, ma devo ammettere che sta gestendo molto bene la situazione di Osimhen. Ha fissato un prezzo per il giocatore nigeriano e non intende fare sconti a nessuno, nemmeno al Bayern Monaco.”

Il tifoso ha continuato affermando che De Laurentiis ha tutto il diritto di chiedere il prezzo che ritiene giusto per Osimhen. “Dobbiamo smettere di essere i zimbelli d’Europa,” ha detto, “dobbiamo far valere i nostri diritti. Chi vuole i nostri campioni deve pagarli per quanto valgono, non un euro in meno.”

Il tifoso della Juventus ha concluso i suoi commenti con un altro elogio a De Laurentiis, sottolineando che, provenendo da un tifoso bianconero tali complimenti hanno un valore ancora maggiore.

Questo episodio dimostra che, nonostante le rivalità tra squadre, i tifosi possono riconoscere e apprezzare una buona gestione calcistica quando la vedono