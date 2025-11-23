Il Napoli è tornato: emozioni, gol e un Maradona in festa nei nostri highlights

23 Novembre 2025

redazione 23 Novembre 2025
Il Maradona che esplode, il Napoli che si ritrova, Conte che si riprende la scena e due protagonisti inattesi – Neres e Lang, i “Mimì e Cocò” – che cambiano la notte azzurra. Tutto questo e molto di più negli highlights di un match che ha segnato una svolta: Napoli-Atalanta 3-1.

La squadra di Conte, come raccontato da Corriere dello Sport nelle firme di Fabio Mandarini, Pasquale Salvione e Andrea Losapio, ha reagito dopo giorni turbolenti: ritmo, intensità, identità tattica e una prestazione che ha riacceso entusiasmo e convinzioni. Una doppietta da urlo di Neres e la prima gioia in campionato di Lang hanno spianato la strada a un successo che vale molto più di tre punti.

Negli highlights rivivi:

La rinascita di Neres, che dopo 322 giorni firma una doppietta pesantissima

Il ritorno di Lang, finalmente decisivo sotto gli occhi di un Maradona elettrico

Le scelte vincenti di Conte, tornato al 3-4-2-1 per necessità e intuizione

L’energia del gruppo, compatto, aggressivo e sostenuto da una curva in estasi

La reazione dell’Atalanta, capace di riaprire la partita con Scamacca prima dell’assalto finale

Una serata che ha convinto tutti, dal presidente De Laurentiis – entusiasta in tribuna – allo stesso Conte, che ha ribadito la forza del legame con il suo gruppo e la necessità di continuare con questa intensità.

